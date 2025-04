V strmoglavljenju helikopterja umrl vodilni mož Siemensa v Španiji

Helikopter s petčlansko družino iz Španije na krovu je v četrtek strmoglavil v reko Hudson v New Yorku. V nesreči ni bilo preživelih, poleg španskih turistov je umrl tudi pilot, je sporočil newyorški župan Eric Adams. Identitete ponesrečencev policija ni navedla. Po poročanju medijev je umrl vodilni mož tehnološke družbe Siemens v Španiji.

Helikopter za ogled metropole iz zraka se je ponesrečil po 18 minutah poleta. Očividci so dejali, da so najprej slišali več pokov, nato je helikopter razpadel nad reko Hudson.

Šlo je za helikopter tipa bell 206 podjetja New York Helicopters, ki redno izvaja turistične in druge polete nad New Yorkom. Nebo nad mestom je polno letal in helikopterjev, Manhattan pa ima številna vzletišča. Čeprav je bilo v času nesreče oblačno, vidljivost ni bila slaba, zato oblasti vzrok za strmoglavljenje iščejo drugje, poroča El Pais.

Identitete ponesrečencev policija ni navedla. Po poročanju ameriških medijev je umrl vodilni mož tehnološke družbe Siemens v Španiji Agustin Escobar. Z njim so bili v helikopterju še žena in trije otroci, stari štiri, pet in 11 let, navaja televizija ABC. Trije družinski člani so umrli zaradi trka, dva pa kmalu zatem v bolnišnici, piše El Pais.

Escobar je diplomiral iz industrijskega inženiringa na madridski univerzi Comillas Pontifical. Med letoma 2014 in 2018 je vodil oddelek za energijo in infrastrukturo v Južni Ameriki, nato je decembra 2022 postal predsednik in direktor tehnološke in infrastrukturne družbe Siemens v Španiji.

Po nesreči se vrstijo pozivi, da bi turistične in druge polete nad Hudsonom, ki niso nujni, prepovedali, poroča El Pais. Newyorški senator Brad Hoylman-Sigal je v izjavi za javnost dogodek označil za »neizogibno tragedijo« in poudaril, da najem in uporaba turističnih helikopterjev nista dovolj regulirana, da bi tovrstni poleti tako potnikom kot Newyorčanom zagotavljali varnost.

Helikopter za ogled metropole iz zraka se je ponesrečil po 18 minutah poleta. FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

V nesrečah umrlo najmanj 38 ljudi

Od leta 1977 je v nesrečah helikopterjev nad New Yorkom umrlo najmanj 38 ljudi. Trčenje letala in turističnega helikopterja nad Hudsonom leta 2009 je zahtevalo devet življenj, leta 2018 pa je pet ljudi umrlo, ko je turistični helikopter padel v Vzhodno reko.

Helikopter bell 206 družbe New York Helicopters je junija 2013 med turističnim ogledom uspešno zasilno pristal na Hudsonu. Newyorčani še pomnijo tudi odmeven zasilni pristanek potniškega letala s 155 potniki na tej reki leta 2009.