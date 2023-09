Želim si krajših čakalnih dob, ne vem pa, ali se bo to res zgodilo

Eden dveh osrednjih sistemskih zakonov zdravstvene reforme, zakon o digitalizaciji, za zdaj ne bo nadaljeval svoje parlamentarne poti. Tako napoveduje Tamara Kozlovič, predsednica odbora za zdravstvo in vodja skupine poslancev za zdravstveno reformo. Kozlovičeva ne bo nova ministrica, zatrjuje, tudi sama pa nestrpno čaka, da bo premier razkril ime kandidata za naslednika Danijela Bešiča Loredana.

»Nikoli nisem bila v igri za položaj ministra za zdravje,« je Tamara Kozlovič povedala v podkastu Moč politike.

Poslanka Gibanja Svoboda, pri kateri Robert Golob zelo ceni operativnost, poudarja, da ne glede na ujmo intenzivno pripravljajo tudi rešitve zdravstvene reforme.

Kaj se torej dogaja s prvima temeljnima reformnima zakonoma? Prihodnji teden bo odbor za zdravstvo sprejel sklep, da nadaljnjo obravnavo zakona o digitalizaciji zdravstva preložijo. Pripravljajo namreč še amandmaje, s katerimi bi besedilo, ki sta ga kritizirala tako informacijska pooblaščenka kot tudi parlamentarna zakonodajnopravna služba, popravili. »Potem pa bomo videli, v katero smer bomo šli naprej.«

Tudi spremembe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so v pripravi, ni pa še jasno, v kakšni obliki – s samostojnim zakonom ali ne – bodo zagotovili, da bi bila zdravstvena blagajna upravljana optimalno. Težav pri tem, da novi zdravstveni minister ne bo mogel zagovarjati zakonskih rešitev, pri pripravi katerih ni sodeloval, Kozlovičeva ne pričakuje.

Prihodnji mesec bodo na odboru, ki ga vodi, obravnavali poročilo o učinkih interventnega zakona o zdravstvu, ki so ga medtem sicer že spremenili. Novela je začela veljati konec julija. Z njo, spomnimo, so omejili plačevanje opravljenih zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži – to od avgusta poteka le za izbrane in ne več za vse opravljene storitve. »Želim si, da bi podatki pokazali, da so se čakalne dobe skrajšale, ne morem pa zagotoviti, da se bo to tudi res zgodilo.«

Prvo poročilo, ki ga bo obravnaval odbor, bo vsebovalo podatke o plačilih storitev od aprila do konca julija, naslednje poročilo pa bo vključevalo podatke od začetka avgusta do vključno decembra letos. Ker bodo v tem poročilu podatki o plačilih za izbrane storitve, bo to poročilo jasno pokazalo vpliv novele interventnega zakona na čakalne vrste.

Če je res, da dobavitelji v zdravstvu zaradi kaosa, ki ga je ustvaril Bešič Loredan, odpirajo šampanjce, upa, da se bo to kmalu končalo.