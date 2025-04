Znani datumi počitnic v šolskem letu 2025/2026, koliko bo dela prostih dni?

Začetek pouka: ponedeljek, 1. september 2025 Zaključek pouka za učence 9. razreda: ponedeljek, 15. junij 2026 Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda: sreda, 24. junij 2026 Začetek poletnih počitnic: četrtek, 25. junij 2026 Konec poletnih počitnic: nedelja, 31. avgust 2026

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo šolski koledar za osnovne šole za šolsko leto 2025/2026. Starši, učitelji in drugi, ki svoje obveznosti radi načrtujejo, lahko že zdaj preverijo, kdaj bodo učenci prosti, kdaj se začne in konča pouk ter kateri prazniki prinašajo podaljšane konce tedna.

Počitnice med letom

Jesenske počitnice bodo potekale od 27. oktobra do 1. novembra 2025, pri čemer bosta v tem tednu tudi dva državna praznika: dan reformacije (31. oktober) in dan spomina na mrtve (1. november).

Novoletne oziroma božično-novoletne počitnice se bodo začele 25. decembra 2025 in trajale do 2. januarja 2026.

Zimske počitnice bodo v letu 2026 razdeljene na dva termina: od 16. do 20. februarja za učence iz zahodnega in osrednjega dela države ter izbranih občin jugovzhodne Slovenije, in od 23. do 27. februarja za učence iz vzhodnega dela države. FOTO: Jure Eržen/Delo

Od 16. do 20. februarja 2026 bodo za za učence iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter nekaterih občin jugovzhodne Slovenije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), od 23. do 27. februarja 2026 pa za učence iz preostale jugovzhodne Slovenije ter koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije.

Pomladne oziroma prvomajske počitnice bodo trajale od 27. aprila do 2. maja 2026. V tem času bosta tudi praznika: dan upora proti okupatorju (27. april) in praznik dela (1. in 2. maj).

Prazniki med šolskim letom

Učenci bodo prosti tudi na Prešernov dan, 8. februarja 2026, in na velikonočni ponedeljek, 6. aprila 2026. Dan državnosti, 25. junij, bo tudi letos na začetku poletnih počitnic.

Prvi maj bo v letu 2026 na petek, kar pomeni še en prijeten tridelni vikend, a bo drugi majski praznik, 2. maj, na soboto. FOTO: Jure Eržen/Delo

Izpitni roki in informativna dneva Informativna dneva za vpis v srednje šole bosta potekala 13. in 14. februarja 2026. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite bodo razdeljeni v dva obdobja: 1. rok: 16. do 30. junij 2026 za učence 9. razreda, 26. junij do 9. julij 2026 za učence od 1. do 8. razreda, 2. rok: 18. do 31. avgust 2026 za vse učence.

Dela prosti dnevi

V letu 2026 bo v Sloveniji 14 državnih praznikov in dela prostih dni, od katerih jih bo le sedem padlo na delovni dan. To pomeni, da bo leto nekoliko manj ugodno za načrtovanje podaljšanih koncev tedna.

Praznično leto se bo sicer začelo lepo – novo leto bomo praznovali v četrtek, 1. januarja, in nadaljevali s prostim petkom, 2. januarja, kar bo mnogim omogočilo štiri dni počitka skupaj. Februarja pa bomo ostali brez prostega dne za Prešernov dan, saj bo slovenski kulturni praznik na nedeljo.

Velikonočni ponedeljek, 6. aprila, bo tako eden redkih praznikov, ki prinašajo dela prost dan med tednom, saj vedno omogoči podaljšan konec tedna. Podobno bo konec aprila, ko bomo v ponedeljek, 27. aprila, doma zaradi dneva upora proti okupatorju.

Prvi maj bo v letu 2026 na petek, kar pomeni še en prijeten tridelni konec tedna, a bo drugi majski praznik, 2. maj, na soboto in zato brez dodatnega prostega dne. Dan državnosti, 25. junij, bo v četrtek – idealno za tiste, ki si bodo lahko vzeli tudi petek za mini dopust.

Božič, 25. decembra, bo v petek, kar bo sklenilo leto z lepim prazničnim koncem tedna, a dan samostojnosti in enotnosti, 26. december, bo na soboto, kar pomeni, da ne bo dodatnega prostega dne.