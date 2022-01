Župan: Izgubili smo leto

»Kot določa zakonodaja, bomo spremembe občinskega prostorskega načrta lahko predložili v javno obravnavo šele po šestih mesecih, kar pomeni, da bi bil dokument lahko sprejet do konca leta. Izgubili smo eno leto, morda leto in pol,« je izolski župan Danilo Markočič komentiral zavrnitev krovnega izolskega prostorskega akta na nedeljskem referendumu.

Izolani so se izrekli proti uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, ki so ga v občinskem svetu sprejeli (glasovalo je 31,5 odstotka volilnih upravičencev, od katerih jih je bilo 3062 proti in 1169 za).

Župan je njihovo odločitev obžaloval, a je zatrdil, da referendumski izid ne bo vplival na dokončanje njegovega mandata. Prav tako je menil, da je še prezgodaj, da bi se opredeljeval glede svoje kandidature na prihodnjih županskih volitvah, ki bodo letošnjo jesen. Ironično pa je pripomnil, da bo lepo biti župan, saj brez osnovnega prostorskega dokumenta ne bo imel kaj početi, saj ne more izpeljati načrtovanih razvojnih programov. Med njimi sta nov kulturni dom in policijska postaja, pa tudi širitev izolske bolnišnice.

Dogovorili se bodo o popravkih akta

Markočič je sicer napovedal, da se bo skupaj s predstavniki svetniških skupin in list v občinskem svetu sestal s predstavniki civilnih iniciativ, ki so sodelovali pri referendumu, da bi se dogovorili o potrebnih popravkih. Pobudniki referenduma, iniciativa Gibanje za Izolo, so najbolj nasprotovali pozidavi kmetijskih površin v bližini mesta, četudi je bilo načrtovano nadomeščanje teh površin v zaledju. Prav tako so želeli preprečiti možnost stanovanjske gradnje na območju nekdanje tovarne Argo, tik ob obali, ter širitev naselij Malije in Nožeda. Predstavnica iniciative Viktorija Carli je napovedala, da bodo še naprej aktivno sodelovali pri spremembah občinskega prostorskega načrta, za katerega je zadovoljna, da ni bil sprejet.

Župan je opozoril, da do sprejetja občinskega prostorskega načrta v Izoli ne morejo spreminjati obstoječih prostorskih aktov ali sprejemati izvedbenih prostorskih dokumentov. Napovedal je tudi, da bodo pri popravkih občinskega prostorskega načrta upoštevali lanske sklepe občinskega sveta o preučitvi vlog za spremembo namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča za namen gradnje kmetij ter o omejitvi pozidave v obalnem pasu.