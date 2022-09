Župan Janković k Dodiku po elektriko in plin

Cena elektrike in drugih energentov na svetovnih trgih je poskočila za sedemkrat do desetkrat. Zato se države z ukrepi intenzivno pripravljajo na morebitno pomanjkanje plina in kurilnega olja. Župan Ljubljane Zoran Janković pa Ljubljančanom kljub vsemu zagotavlja, da bodo pozimi na toplem za najnižjo možno ceno. Več kot 61.000 ljubljanskih stanovanj se bo prek daljinskega sistema podjetja TE-TOL ogrevalo tudi na indonezijski premog. Po zadnjih informacijah pa morda tudi s poceni elektriko iz termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski.

Že pred časom napovedana ladja s 145.000 tonami zelo kakovostnega indonezijskega premoga je pred tednom dni prispela v Koper. Za januar župan napoveduje še eno pošiljko. Pogosto je omenjal, da tudi plin bo: »Vprašanje je le, kakšna bo cena.« Pred dnevi pa se je odpravil na obisk k Miloradu Dodiku, srbskemu članu predsedstva Bosne in Hercegovine (BiH). Kot je povedal, je šel na pogovore o izvozu komunalnih odpadkov v Termoelektrarno in toplarno Ugljevik pri Bijeljini, ki spada med najbolj razvite predele srbske entitete Republike Srbske v BiH.

Bo Ljubljančane ogrevala tudi poceni elektrika iz Republike Srbske? FOTO: Leon Vidic/Delo

Poceni električno energijo za odpadke

Kot je povedal župan, potekajo pogovori, da bi več kot 100.000 ton komunalnih odpadkov, kolikor jih ustvarimo v Ljubljani na leto, izvozili v TE Ugljevik, kjer bi jih uporabili kot zelo kvalitetno gorivo. »Zdaj odpadke izvažamo na Dunaj, kar ni prav poceni. Z izvozom odpadkov v Republiko Srbsko bi ceno prepolovili, hkrati pa kupili električno energijo iz TE Ugljevik po zelo ugodni ceni.«

MOL za oskrbo svojih stavb potrebuje okoli 80.000 megavatnih ur električne energije. TE Ugljevik je relativno velika elektrarna z nazivno močjo 300 megavatov, kar je slaba polovica Jedrske elektrarne Krško ali točno polovica novega bloka Teš 6. Letna proizvodnja energije je do 1600 gigavatnih ur, za kar pokurijo 1,3 milijona ton zelo kvalitetnega lastnega premoga. Ker naj bi bile zaloge premoga po zadnjih raziskavah ogromne, se že pojavljajo investitorji za gradnjo novega, dvakrat večjega bloka.

Župan Janković bi torej v Ugljeviku kupil kar pet odstotkov letne proizvodnje, kar pomeni, da ne gre za nepomemben posel. K temu je treba dodati še izvoz komunalnih odpadkov po nižji ceni. »Pogajanja in dogovori potekajo, odgovor bomo dobili oktobra. A to še ni vse, pogovarjamo se tudi za dobavo plina po dobri ceni,« je pojasnil ljubljanski župan.

Na vprašanje, ali ni zadeva, glede na živahno javno razpravo o (ne)sprejemljivosti sežigalnice v Ljubljani sporna, saj bomo svoje odpadke izvozili nekam drugam in tam onesnaževali naprej, je župan odgovoril: »Kolikor so mi povedali strokovnjaki, še tako čisti premog bolj onesnažuje okolico kot pa kurjenje komunalnih odpadkov.«

Na daljinsko ogrevanje Toplarne Ljubljana je priključenih 61.000 stanovanj. FOTO: Voranc Vogel

Mali dobavitelji plina na robu propada

Predloga novele zakona o oskrbi s plini in pa zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo bodo podprle vse poslanske skupine, vendar se zdi, da ukrepi ne bodo zadostovali za reševanje lokalnih dobaviteljev plina. Ker so cene plina na svetovnih trgih močno poskočile, na drugi strani pa vlada poskuša regulirati cene, da bi zaščitila predvsem gospodinjstva in industrijo, so se mali lokalni dobavitelji plina znašli v brezizhodni stiski.

Novela zakona o oskrbi s plini po poročanju STA sicer na novo ureja nadomestno oskrbo s plini in je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo Bojan Kumer, novela zakona določa, da v primeru stečaja dobavitelja odjemalec avtomatično preide k dobavitelju, ki bo zadolžen za zagotavljanje nadomestne oskrbe. Te dobavitelje bo določila agencija za energijo.

Da imajo težave, so že priznali pri vodilnem dobavitelju plina na območju Kranja; družba Domplan je namreč napovedala, da z novembrom opušča trgovanje s plinom, kar pomeni konec dobave plina odjemalcem.

Kaj se je zgodilo? Vlada je definirala prodajno ceno plina na 73 evrov za megavatno uro, medtem ko se je cena povzpela na 240 evrov in še leze navzgor. Enake težave imajo v Komunalnem podjetju Velenje in v Energetiki Celje. Plinska kriza je izpostavila težave, na katere pravzaprav nismo nikoli mislili. Z zapovedano regulacijo cene, ki naj bi bil logičen ukrep v krizi, malo dobaviteljsko podjetje z nekaj odjemnimi mesti ne more preživeti. Zamenjava dobaviteljev naj bi po novem teoretično ne bila problem, a ta trenutek so razmere posebne in lahko se zgodi, da bodo gospodinjstva oktobra na mrzlem.

Kljub vsemu je bila opozicija v razpravi do obeh predlogov zakona tudi kritična. Hkrati pa je poslanec SDS Janez Černač zastavil vprašanje: če smo pri plinu stoodstotno odvisni in nimamo vpliva na cene, zakaj je cena električne energije poskočila za desetkratnik, če pa so praktično vse elektrarne v državni lasti?

Župan prestolnice Zoran Janković obljublja, da nam bo pozimi toplo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kupovanje plina je v tem trenutku težava tudi za večja podjetja, kot so mala komunalna podjetja, ravno zato je vlada predvidela poroštva za nakupe tega energenta, ki naj ne bi prišel iz Rusije. Zato ne čudi, da so nekatera napovedala ustavitev dobave, ostajajo pa operaterji plinskega omrežja. Plin bo moral dobaviti nekdo drug, gospodinjstvom in drugim zaščitenim odjemalcem seveda po reguliranih, za večje poslovne uporabnike pa po tržnih cenah.

Še večja težava pa je, da vlada ni regulirala cen daljinskega ogrevanja in da še vedno ni jasno, kako bo trgovcem vračala razliko med tržnimi in reguliranimi cenami za elektriko in plin.