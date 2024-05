Župan Mengša: Počutim se, kot da sem jackpot zadel jaz

V nadaljevanju preberite:

Od dobitkov iz iger na srečo imamo pri nas že več kot 60 milijonarjev. Do nedavnega je za rekorderja po višini dobitka veljal zakonski par iz Žalca, ki je na eurojackpotu leta 2014 zadel 28 milijonov, vse do aprila letos, ko je srečni jackpot v znesku vrtoglavih 60 milijonov zadela družina iz Mengša. Loterija Slovenije je 9,1 milijona na podlagi davka od iger na srečo že nakazala v proračun mengeške občine. Župan Bogo Ropotar je za Delo poskušal pojasniti, kakšni občutki so ga prevevali, ko je izvedel novico.

Poizvedeli smo, za kaj bodo porabili denar ter pogledali, kako so ga v preteklosti porabile druge občine, od koder prihajajo srečni dobitniki.