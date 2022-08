22 ubitih v ruskem napadu na železniško postajo

Najmanj 22 ljudi je bilo ubitih in okrog 50 ranjenih v ruskem raketnem napadu na ukrajinsko železniško postajo, medtem ko je država obeležila mračni dan neodvisnosti ter šest mesecev od začetka invazije Moskve, poroča Guardian. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so rakete zadele vlak na postaji v mestu Chaplyne, ki leži približno 145 km zahodno od Donecka na vzhodu Ukrajine.

»Reševalci so na delu, ampak se lahko število smrtnih žrtev žal še poveča,« je dejal Zelenski. »Chaplyne je danes naša bolečina. V tem trenutku je 22 mrtvih, pet jih je zgorelo v vagonu, med njimi tudi 11-letni deček, « je povedal ukrajinski predsednik in dodal, da bi lahko število žrtev še naraslo, medtem ko se reševalna akcija nadaljuje. Zelenski je opozoril, da bodo ruski okupatorji odgovarjali za vse, kar so storili, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zelenski je dejal, da je za napad na Chaplyne v regiji Dnipropetrovsk izvedel, ko se je pripravljal na pogovor s predstavniki Varnostnega sveta Združenih narodov, in dodal: »Tako se je Rusija pripravljala na zasedanje Varnostnega sveta ZN.«

Rusija za zdaj napada ni komentirala. Večkrat je zanikala napad na civilno infrastrukturo. Aprila je v napadu na drugo železniško postajo umrlo več kot 50 ljudi.

Ukrajina je sicer včeraj, ko je minilo šest mesecev od začetka ruske invazije na Ukrajino, obeležila 31. dan neodvisnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem obljubil, da se bodo za zmago borili do konca in ne bodo popuščali. Izrazi podpore in čestitke Ukrajini so se vrstili z vsega sveta. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ponovil prepričanje, da Rusija v vojni v Ukrajini ne sme zmagati.

Ukrajina je sredo preživela v znamenju dneva neodvisnosti in Zelenski je pred tem dejal, da bi lahko Rusija naredila nekaj »krutega«, da bi zmotila praznovanje, je poročal BBC. Pred tem je moskovske sile obtožil, da so jedrsko elektrarno Zaporožje spremenile v »vojno območje«, ki je ogrozilo elektrarno in ljudi v Evropi ter postavilo svet »na rob nuklearne katastrofe«.

Generalni sekretar ZN je na istem srečanju dejal, da bi lahko »nesmiselna vojna« milijone ljudi pahnila v skrajno revščino, tako v Ukrajini kot zunaj nje. Po vsem svetu so se na ulicah zbrali podporniki, da bi obeležili neodvisnost Ukrajine. Ob tej priložnosti so se zbrali tudi svetovni voditelji, da bi podprli državo v boju proti agresorju.

Praznovanje dneva neodvisnosti v New Yorku. FOTO: Spencer Platt/AFP

Premier Združenega kraljestva Boris Johnson se je pojavil v Kijevu na nenapovedanem obisku, da bi izkazal podporo in napovedal 54 milijonov funtov (63,5 milijona dolarjev) nove vojaške pomoči – številko je zasenčila napoved ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je obljubil dodatne tri milijarde dolarjev (2,5 milijarde funtov), navaja BBC.

Sporočila podpore Ukrajini so včeraj prihajala z vsega sveta: iz Avstralije, Nemčije, Finske, Poljske, Turčije ... Papež Frančišek je v Vatikanu pozval h »konkretnim korakom« za končanje vojne in preprečitev nevarnosti jedrske katastrofe v Zaporožju.