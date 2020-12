900 beguncev v BiH brez strehe nad glavo

Begunsko taborišče Miral v Veliki Kladuši. FOTO: Matej Družnik/Delo

V BiH je brez ustrezne namestitve okoli 900 beguncev iz begunskega centra Lipa, ki so ga zapri minuli teden. Svet ministrov BiH je danes od lokalnih oblasti v unsko-sanski županiji zahteval, da nemudoma odprejo nekdanji sprejemni center Bira v Bihaću, kamor bi namestili begunce. Oblasti so zahtevo že zavrnile.Odločitev je svet ministrov sprejel na izredni seji, ki so jo sklicali zaradi zadnje begunske krize v državi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.»Svet ministrov poziva oblasti v unsko-sanski županiji in Bihaću, da spoštujejo marčevsko odločitev, s katero je bila Bira določena za začasni sprejemni center in nemudoma zagotovijo sprejem in namestitev migrantov na tej lokaciji,« je zapisano v kratkem sporočilu, ki so ga objavili po seji. Skoraj istočasno so v Bihaću že negativno odgovorili na to zahtevo.Operativni štab vlade unsko-sanske županije je tako zavrnil namestitev beguncev iz Lipe ter hkrati istočasno zahteval, da jih začasno namestijo v sprejemni center Salakovac v Hercegovini ter Delijaš pri Sarajevu oziroma da tam ostanejo, dokler ne bi v Lipi uredili ustrezne in varne namestitve za begunce.Mednarodne humanitarne organizacije, ki delujejo v BiH, so v sredo pristojne oblasti v BiH pozvale, naj nemudoma reagirajo, saj je najmanj 900 migrantov iz Lipe ostalo na prostem, ker ni uspela njihova namestitev v hercegovskem mestu Bradine.Prihod migrantov so preprečili tamkajšnji krajani, ki so blokirali cesto. Več sto beguncev je več kot 24 ur na območju Lipe čakalo v avtobusih, da bi jih odpeljali, a so na koncu celotno akcijo odpovedali, saj so njihov sprejem zavrnili tudi v Biri v Bihaću.Avtobusi so na koncu odpeljali prazni, begunci pa so ostali v snegu in med ostanki nekdanjega šotorskega kampa, ki so ga uradno zaprli minuli teden, brez zavetja, hrane, gretja in kakršnih koli pogojev za osebno higieno.Mednarodna organizacija za migracije ter številne druge humanitarne organizacije so že opozorile, da tem ljudem grozi smrtna nevarnost ter od oblasti v BiH zahtevale, da razrešijo težavo. Ob tem so opozorili, da pomanjkanje konsenza in negativna retorika vzpodbujata ksenofobijo in stigmatizacijo beguncev.Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve je sicer v sredo Rdečemu križu BiH za najnujnejšo pomoč beguncev doniralo 500.000 evrov.