Alice Weidel, istospolno usmerjena finančnica, ki vodi nemško skrajno desnico

AfD, ki bo s svojimi 20,8 odstotki volilnih glasov zagotovo igrala eno najpomembnejših vlog v novi sestavi nemškega parlamenta, od septembra 2021 s sopredsednikom poslanske skupine AfD Tinom Chrupallom vodi Alice Weide.

Alice Weidel je ena izmed najbolj prepoznavnih in hkrati spornih osebnosti sodobne nemške politike. Je odkrito homoseksualna in živi s svojo partnerko, filmsko ustvarjalko Sarah Bossard iz Šrilanke, ter dvema sinovoma. Družina je razpeta med Berlinom in Švico, kar je nenavadno za vodjo stranke, ki močno poudarja nacionalno identiteto in patriotizem. Kljub temu, da je Zahodna Nemka, vodi stranko, ki je tradicionalno močnejša v Vzhodni Nemčiji.

Kopja se bodo lomila na migrantih Od leta 2017 je poslanka nemškega bundestaga. Od junija 2022 je skupaj s Chrupallo tudi zvezna tiskovna predstavnica svoje stranke. Poleg tega je bila od februarja 2020 do julija 2022 državna tiskovna predstavnica AfD Baden-Württemberg. Na včerajšnjih volitvah je bila kandidatka svoje stranke za kanclerko. Z zmagovalcem volitev, prvakom CDU Friedrichem Merzem imata sicer podoben na nezakonite migracije, a je Merzova stranka večkrat in odločno zavrnila vstop v koalicijo z AfD. Merzova velika ideja je deportirati vse nezakonite migrante – torej tiste, ki nimajo ustreznih dokumentov – z vseh nemških meja. SPD je že izjavil, da bi bilo vračanje migrantov brez veljavnega dovoljenja za vstop, vključno s prosilci za azil, nezakonito – in bi ogrozilo obstoj EU. Weidlova pa je sinoči večkrat poudarila, da bodo zaradi tega imeli še glavobole. Potencialni koalicijski partnerji, ki se ne bodo strinjali z načrtom CDU – za katerega je dobila podporo AfD v parlamentu – ne bodo del vlade, je večkrat izjavil generalni sekretar CDU Carsten Linnemann Kako hitro bo Merzu uspelo vzpostaviti stabilno vlado, še ni jasno, zagotovo pa bo AfD imela pomembno vlogo.

Študirala je v Bayreuthu, nato pa je delala za Goldman Sachs in Bank of China, kar jo je popeljalo na šestletno bivanje na Kitajskem.

Na predvolilnem srečanju v Berlinu, kjer se je pred leti prvič odprla medijem, je njena podoba postala predmet stalnega zanimanja – tako njenih privržencev kot kritikov. Medtem ko AfD trdi, da se bori proti stigmatizaciji tradicionalnih vlog spolov v vrtcih in šolah, je ameriški kolega obtožil Weidlovo, da doma kot odkrita lezbijka »indoktrinira« mladoletne sinove svoje partnerice. V tem trenutku se je Weidel hitro obvladala, zagovarjala načela svoje stranke in tako poskušala usmeriti pozornost nazaj k družinskim pristojnostim, ki so osnova političnega programa AfD.

Alice Weidel, priznana ekonomistka z bogatimi izkušnjami iz finančnega sveta – med drugim pri Goldman Sachs in AllianzFOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Njeni karizma in mednarodne izkušnje so ji pomagali, da je kot voditeljica AfD postala ključni akter v stranki, ki je bila ustanovljena pred približno štirimi leti in je med volitvami v nemškem Bundestagu zasedla tretje mesto. Kljub temu pa so njeni medijski nastopi pogosto prepleteni s kontroverznostjo – hitri odhodi iz intervjujev in prekinitve televizijskih nastopov so le del zgodbe o ženski, ki se bori med visoko strokovnostjo in zahtevami politike.

Weidlova se je rodila v Güterslohu, mestu s približno 100.000 prebivalci med Dortmundom in Hannovrom. Njena vloga v AfD je ključna za širitev stranke med srednji razred in neopredeljene. Čeprav je začela svojo politično pot kot ekonomski glasnik stranke, je kmalu postala glasna zagovornica bolj skrajnih stališč, zlasti na področju migracij in nemškega nacionalizma. Njeni govori so radikalni in brezkompromisni, kar ji sicer prinaša podporo med desničarskimi volivci, a hkrati veliko kritik od drugod.

Weidlova se opisuje kot »liberalna konservativka«, vendar njena dejanja in izjave pogosto kažejo drugače. Zavzema se za množično repatriacijo tujcev, kar je politika, ki je bila nekoč tabu, zdaj pa jo odkrito zagovarja. Njena stališča glede družine so prav tako kontroverzna; kljub temu, da je sama istospolni starš, zagovarja tradicionalno definicijo družine kot zveze med materjo, očetom in otroki ter meni, da legalizacija istospolnih porok ni pomembna.

Weidlova je nekoč dejala, da so migranti »burke, dekleta v naglavnih rutah, moški z noži, ki živijo na račun države, in drugi nekoristni ljudje.« Takšne izjave so ji prinesle obsodbo s strani političnih nasprotnikov, a tudi podporo tistih, ki migracijo vidijo kot grožnjo nacionalni varnosti.

Weidlova trdi, da Nemčija trpi največjo gospodarsko škodo zaradi konflikta v Ukrajini in meni, da Nemčija ni dolžna pomagati Ukrajini. Po njenem mnenju bi morala Ukrajina odgovarjati za posledice vojne, kar je stališče, ki ga mnogi vidijo kot nehumano in kratkovidno.

FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Weidlova je znana tudi po svojih izjavah o nacizmu, cepivih proti covidu in globalnem segrevanju. Med pogovorom v podkastu z Elonom Muskom je trdila, da nacisti niso bili desničarji in da je bil Hitler »komunist, socialist.« Takšne izjave so zgodovinsko netočne in so povzročile ogorčenje. Poleg tega je Weidlova izrazila dvome o učinkovitosti cepiv proti covidu in podvomila o dokazih o globalnem segrevanju.