Kaj Merzeva zmaga pomeni za Evropo?

Na nedeljskih volitvah v Nemčiji je pričakovano zmagala Unija CDU/CSU. Po neuradnih izidih so se v parlament uvrstili konservativna unija CDU/CSU, skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), socialdemokrati (SPD), Zeleni in Levica. Volilna udeležba je bila 82,5-odstotna, je razvidno iz podatkov nemške volilne komisije.

Novi nemški kancler bo Friedrich Merz, a sestava koalicije še ni jasna. Kaj njegova zmaga pomeni za Evropo? Politico je analiziral nekaj področij, na katerih bi imel izid nemških volitev lahko velik vpliv. Eno pod teh področij je obramba.

Dva dni pred volitvami je Merz opozoril, da se mora Evropa pripraviti na možnost ameriškega umika podpore Natu, in obljubil razširitev nemške obrambne industrije. Ena od glavnih predvolilnih tem je bila, kako namerava Berlin dobiti denar za širjenje 100 milijard vrednega proračuna za modernizacijo vojaške opreme. Povečanje proračuna je bilo dogovorjeno že pod vlado Olafa Scholza.

Nemška energetska politika je bila zadnjih nekaj let usmerjena v pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije, gradnjo jedrskih reaktorjev in zagotavljanje oskrbe s plinom iz tujine, da bi se tako ognili odvisnosti od ruskih energentov. A čeprav se je Merzev CDU, kot poroča Politico, zavezal k dosledni uporabi obnovljivih virov energije, evropska desnica nasprotuje ciljem Evropske unije o t. i. zelenem prehodu. Prav tako je Merz izjavil, da želi ukiniti zakon o energetski učinkovitosti stavb, kar bi lahko bil še en signal glede njegove zaveze zeleni evropski politiki.

Zagotovo bo Merzeva vlada dajala manj poudarka boju proti podnebnim spremembam, kot ga je Scholzeva. Zmagovalec volitev je namreč že med predvolilno kampanjo poudarjal, da bo gospodarsko rast postavil pred vse drugo, hkrati pa se je zavzel za umik nekaterih zelenih predpisov Evropske unije.

Nemčija bo skoraj zagotovo podprla učinkovit zakon za poenostavitev zelenih predpisov, ki ga namerava Evropska komisija objaviti 26. februarja. Desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) bo v Merzu dobila močnega zaveznika v največjem gospodarstvu Evropske unije. EPP se je, kot so izpostavili pri Politicu, že borila za omilitev pravil EU proti krčenju gozdov, a velikega uspeha pri tem (doslej) ni imela.

Friedrich Merz je januarja na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu dejal, da mora Nemčija preseči spor z Mercosurjem in se zavzel za tesnejše sodelovanje s Francijo. Evropska unija in Mercosur – južnoameriški trgovinski blok – sta se decembra lani dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu. Temu dogovoru je nasprotovala Francija, predsednik Emmanuel Macron je skušal Ursulo von der Leyen od njega celo odvrniti.

Krščanski demokrat je poleg tega nakazal ostrejši odnos do Kitajske in poudaril, da je nemško gospodarstvo preveč odvisno od želja in pričakovanj Pekinga. Pri tem, kakšen bo nov nemški pristop do trgovine in uvoza, bo najbrž odvisno od prihodnjih koalicijskih partneric.

Kako bo novi kancler ustavil ukinjanje delovnih mest v industriji, ni jasno, vidi pa, kot je večkrat dejal, digitalno preobrazbo kot ključ do industrijske prenove Nemčije. Da bi državo potisnil na prvo mesto med tehnološkimi evropskimi velikani, naj bi namenil 3,5 odstotka BDP za raziskave in razvoj do leta 2030, poseben poudarek naj bi dejal vesolju, kvantnemu računalništvu, umetni inteligenci in tehnologijam v oblaku.

Bo pa zagotovo njegova zmaga udarec za podpornike uporabe konoplje, saj je CDU napovedala razveljavitev lanske delne dekriminalizacije konoplje. Merz je ta ukrep namreč okrivil za povečanje kriminala, povezanega z mamili.