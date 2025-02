Evropa si želi močno Nemčijo

Zmaga CDU/CSU in skoraj gotovo kanclerstvo Friedricha Merza kažeta, da bo v Bruslju še okrepljen desnosredinski tabor EPP. Konec volilnega procesa tudi omogoča, da vodilni državi članici, Francija in Nemčija, začneta bolj energično pripravljati politično podlago za utrjevanje EU v času Donalda Trumpa in agresivne Rusije.

Nemčija pod Merzem bo na ravni EU verjetno še pospešila rahljanje politike zelenega prehoda, ki je zaznamovala prejšnji mandat. Prihodnji nemški kancler se tudi spogleduje z rabo jedrske energije. Ker bo v prihodnji koaliciji najbrž vsaj ena stranka, ki je levo od CDU/CSU, bo imel krščanski demokrat Merz o tem in drugih vprašanjih manj manevrskega prostora.

Čeprav je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen iz CDU, v novem razmerju sil v EU Merz ne bo le partner, ampak tudi eden od njenih tekmecev v boju za moč na bruseljskem odru. Voditelji EU se bodo sestali že 6. marca na izrednem vrhu o Ukrajini in evropski varnosti. Negotovo je, ali bo Merz že imel kakšno vlogo na vrhu. Lahko bi bil, denimo, v spremstvu kanclerja Olafa Scholza.

Iz EPP so po volitvah že sporočili, da bo nemška vlada pod Merzem zagotovila »potrebno vodenje v smeri močne Nemčije v močni Evropi«. Zaradi razpleta bodo evropski socialisti še bolj oslabljeni. Njihov najmočnejši politik bo španski premier Pedro Sánchez.

Merzu in konservativni CDU/CSU je včeraj prek vladnega profila na družbenem omrežju x čestital za zmago tudi slovenski premier Robert Golob. »Gospodu Merzu želim hitro oblikovanje vlade. EU potrebuje močno Nemčijo pri spopadanju s številnimi in kompleksnimi izzivi današnje mednarodne skupnosti,« je zapisal. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump. »Podobno kot v ZDA so se tudi ljudje v Nemčiji naveličali politike brez zdrave pameti, še posebej na področju energije in priseljevanja,« je zapisal na svojem družbenem omrežju truth social. Dodal je, da je to velik dan za Nemčijo in ZDA, ter pripisal: »Čestitke vsem – sledilo bo še veliko zmag.«