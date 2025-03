Amerika in Evropa drsita v trgovinsko vojno

V nadaljevanju preberite:

Če v prihodnjih tednih ne bo preobrata, bo Evropska unija sredi trgovinske vojne z ZDA. Drugače kot pri drugih odzivih na ravnanje Donalda Trumpa, ko so bili v Bruslju zadržani in spravljivi, so se na uveljavitev kazenskih carin odzvali odločno in z napovedjo obsežnih protiukrepov.

Tveganje pri carinah je, da lahko nastane spirala njihovega zviševanja, ki na koncu škodi blaginji na obeh straneh. Nevarnost za EU je tudi, da bi blago iz Kitajske, ki ga je Trump močno ocarinil, preplavilo že tako ranljiv evropski trg. Po drugi strani je EU pri uvajanju višjih carin za Kitajsko pazljiva, saj noče tvegati protiukrepov Pekinga.