Labodji spev kolektivnega Zahoda

Čeprav je Donald Trump veliko od tega napovedal že med kampanjo, so spodkopavanje čezatlantskega zavezništva, sovražno ravnanje do Evrope in kupčije z Vladimirjem Putinom v škodo Ukrajine pretresli EU. Osuplosti nad Trumpovim delovanjem je, hitreje od pričakovanj, sledilo strateško prebujanje.

Pod črto si želi EU začeti skrbeti za lastno obrambo neodvisno od Washingtona. Vsaj na kratki rok tega še ne bo mogla doseči. Nemudoma se je, denimo, odprlo vprašanje jedrskega odvračanja, za katero na stari celini skrbijo ZDA. Toda stroški vnovičnega oboroževanja bodo visoki in vlaganja v obrambo bi lahko v državah povzročala notranjepolitične zaplete.