Ameriška vojna za razumevanje pravice do priseljevanja

Ameriški demokratski senator Chris Van Hollen se je v Salvadorju sestal z »marylandskim očetom«, ki ga je administracija republikanskega predsednika Donalda Trumpa marca po pomoti izgnala z več kot 200 člani zločinskega kartela M-13. Pravosodno ministrstvo je zatrdilo, da je šlo le za administrativno napako. Sodišča pa zahtevajo ustrezen postopek in 29-let­ni nezakoniti priseljenec se je znašel v središču ameriških političnih sporov.

Za demokrate in sodišča vse do vrhovnega je temeljna pravičnost, da iz države ne izženejo nikogar brez ustreznega sodnega postopka. Dejstvo, da se je 29-letni Kilmar Abrego Garcia še kot najstnik priselil nezakonito, v četrtek ni bilo zadosten razlog niti za zvezno prizivno sodišče, ki ni hotelo blokirati ukaza nižjega sodišča za preizprašanje postopka izgona pod taktirko Trumpove Bele hiše. Na srečanje z Garcio je v Salvador odpotoval demokratski senator Marylanda Chris Van Hollen in najprej brez uspeha stal pred zaporom za zadrževanje teroristov, v katerega naj bi Garcio strpali z več kot 200 člani tolpe M-13. Na koncu je lahko z njim spil margarito.

Na srečanje s Kilmarjem Abrego Garcio (levo) je v Salvador odpotoval demokratski senator Marylanda Chris Van Hollen. Foto AFP

Salvadorski predsednik in Trumpov prijatelj Nayib Bukele je zaključil: »Zdaj, ko je potrjeno zdrav, bo še naprej počaščen s skrbništvom v Salvadorju.« Trump in njegovi menijo, da je bila pri izgonu Kilmarja Abrega Garcie pomanjkljiva le administrativna obrazložitev. Sile reda so ga že leta 2019 prepoznale za člana kartela M-13, leta 2022 so ga osumili tihotapljenja ljudi. Sodišče je priznalo njegov strah, da bi bil v domačem Salvadorju žrtev gangsterjev, in ni ukazalo izgona. Kampanja za »marylandskega očeta« ima tudi sicer luknje, saj ga je žena Jennifer Vasquez Sura, ki zdaj poziva k njegovi vrnitvi, leta 2021 prijavila zaradi nasilja v družini.

Priznanje administrativne napake pri izgonu vendarle odmeva v javnosti in republikanci verjamejo, da hočejo demokrati prek Garcie pripraviti teren za nasprotovanje izgonu več kot deset milijonov ljudi, ki jim je prejšnji predsednik Joe Biden na stežaj odprl vrata v ZDA. Republikanci verjamejo, da demokrati v njih vidijo zagotovilo za svojo dolgoletno prevlado na volitvah. Sumijo, da so tuji državljani ponekod že glasovali na zadnjih volitvah.

Trump ne namerava odnehati

V Trumpovi Beli hiši senatorja Van Hollna in druge demokrate obtožujejo večje skrbi za nezakonite migrante kot za njihove žrtve. Tiskovni predstavnici Karoline Leavitt je nedavno stala ob strani mama Rachel Morin, ki jo je med tekom v Marylandu posilil in ubil salvadorski nezakoniti priseljenec Victor Martinez-Hernandez. Pet otrok je ostalo brez mame. Trump ne namerava odnehati. Prav tako v Marylandu so nedavno aretirali 49-letnega Salvadorca Alexisa Cana, ki je v ZDA brez dokumentov živel 30 let.

Razvpiti zapor v Salvadorju. Foto: Jose Cabezas/Reuters

Oče osmih otrok ni imel kazenskega dosjeja, napako je naredil z vožnjo brez veljavnega vozniškega izpita. Za to je dobil le dvodnevno pogojno zaporno kazen, agenti službe za nadzor nad priseljevanjem ICE pa so ga pričakali pri izhodu s sodišča. Republikanski predsednik se zavzema tudi za končanje pravice do ameriškega državljanstva po rojstvu na tleh ZDA z argumentom, da je bil štirinajsti amandma k ustavi namenjen le pridobitvi ameriškega državljanstva za afriške sužnje.

Salvadorski predsednik za pomoč ameriškemu prijatelju načrtuje podvojitev svojega razvpitega zapora za zadrževanje teroristov, ki je že zdaj največji na svetu. Zvezni sodnik v prestolnici Washington James Boasberg, ki zahteva preiskavo okoliščin izgona Kilmarja Abriga Garcie in več kot dvesto drugih, ni edini demokratsko imenovani sodnik z zamerami do Trumpove priseljenske politike. Višji območni sodnik San Francisca Edward Chen je prepovedal končanje zaščitenega statusa za na stotisoče Venezuelcev, ki jim ga je dodelil Biden, čeprav se jim je ta že iztekel. Trump je zatrdil, da so mnoge države v času nenadzorovanega priseljevanja v ZDA izpraznile zapore in umobolnice. Američani se enako ali še bolj kot MS-13 bojijo članov venezuelske tolpe Tren de Aragua.

Sodnik v prestolnici Washington James Boasberg je v prvih vrstah sodnega upora proti izvršni veji oblasti Donalda Trumpa. Foto: U.s. District Court For The Dist Via Reuters

Med republikanci je slišati zahteve po discipliniranju sodnika Boasberga in drugih, ki z nasprotovanjem zakonodaji o tujih sovražnikih po njihovem posegajo v predsedniške pristojnosti, med demokratskimi kongresniki pa zahteve po še enem odpoklicu Trumpa. V odločilnem spopadu drugega mandata je republikanski prvak v svetovalno telo ministrstva za domovinsko varnost imenoval nove člane, med drugimi strokovnjaka za ustavno pravo in komentatorja televizijske postaje Fox News Marka Levina.