Ameriške fronte so videti zakoličene in nevarne

V nadaljevanju preberite:

»Vsi vemo, kdo je Donald Trump, odgovoriti moramo na vprašanje, kdo smo mi,« je med obiskom Pensilvanije povedal predsednik Joe Biden. Trump je zanj nož na grlu ameriške demokracije, za prejšnjega republikanskega predsednika in favorita za ponovno predsedniško nominacijo pa je njegov tekmec Biden poosebljenje marksizma in komunizma. Slabo leto pred predsedniškimi volitvami so ameriške fronte videti zakoličene – in nevarne.