Hladen tuš za oblasti v Kijevu so bile sprva zgolj medijske, nato pa tudi uradno potrjene novice, da je Washington zaustavil pošiljanje artilerijskih granat, izstrelkov protizračne obrambe, protitankovskih raket in druge oborožitve. »Kakor razumemo, so bila razlog za to odločitev prazna skladišča, pomanjkanje orožja. Kakorkoli že, manj orožja, kot je dobavljenega Ukrajini, bližje smo koncu posebne vojaške operacije,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.