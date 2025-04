ZDA bi ukinile več ducat veleposlaništev ter znižale sredstva za OZN in Nato

Prestolnica Washington in mednarodna skupnost sta doživeli nov šok, potem ko je administracija republikanskega predsednika Donalda Trumpa sporočila, da razmišlja o zmanjšanju proračuna za zunanje ministrstvo (State Department) za polovico. Po poročanju Politica in Washington Posta naj bi ZDA ukinile »več ducatov« veleposlaništev in konzulatov po svetu, tudi v Evropi, in bi tako močno skrčile sredstva za mirovne operacije Združenih narodov, vojaško zvezo Nato in druge mednarodne organizacije.

Za letošnje leto je za delovanje ameriške diplomacije predvidenih 54,4 milijarde dolarjev, prihodnje leto pa naj bi ta znesek znašal le še 28,4 milijarde. Časopis Washington Post navaja dokument oddelka za proračun State Departmenta, ki predvideva ukinitev preostanka razvojne agencije USAID, črtanje sredstev za humanitarno pomoč in globalno zdravje ter zmanjšanje financiranja mednarodnih organizacij, kot sta OZN in Nato. Bela hiša naj bi v prihodnje v celoti podpirala le še nekaj izbranih organizacij, kot sta Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) in Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO).

Republikanski predsednik Donald Trump FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Dokument zmanjšanje podpore mednarodnim organizacijam utemeljuje z domnevnimi neuspehi teh institucij. Predlagani rezi so menda tudi del širših prizadevanj Trumpove administracije za znižanje državne porabe. Vodja Urada za državno učinkovitost Elon Musk je po navedbah virov dobil nalogo, da poišče možnosti za zmanjšanje stroškov v ministrstvih in zveznih agencijah. Sam se zavzema za radikalno preoblikovanje ameriške zunanjepolitične porabe. Trumpova administracija je že v preteklosti izstopila iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), pariškega podnebnega sporazuma in Sveta OZN za človekove pravice (UNHRC), prav tako je prenehala financirati agencijo OZN za palestinske begunce (UNRWA).

»ZDA so po drugi svetovni vojni pomagale ustanoviti Združene narode, da bi se preprečilo nastajanje globalnih konfliktov ter bi se spodbujala mir in varnost,« so v začetku februarja zapisali v Beli hiši. »A nekatere agencije in telesa OZN so se oddaljile od te misije in delujejo celo v nasprotju z interesi ZDA, napadajo naše zaveznike ter spodbujajo antisemitizem«.

Ameriški mediji poročajo, da dokument predvideva tudi množična odpuščanja – in sicer naj bi odpustili več deset tisoč od skupno 80.000 zaposlenih v zunanjem ministrstvu ter posledično zaprli številna veleposlaništva in konzulate. Prav tako naj bi se zmanjšal ameriški prispevek v proračun zveze Nato.

Državni sekretar Marco Rubio FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Ameriško diplomatsko združenje je te načrte označilo za nevarne in opozorilo, da bi prazni prostor lahko hitro zapolnile države, kot sta Kitajska in Rusija. Dokument med drugim predvideva tudi zaprtje Urada za stabilizacijo konfliktov ter ukinitev vseh izobraževalnih programov State Departmenta, med njimi tudi Fulbrightovega programa, ki od leta 1946 omogoča študijske izmenjave in je izobrazil več kot štirideset kasnejših državnih voditeljev.

Trump je trenutno pod pritiskom nekaterih republikanskih kongresnikov, ki bi bili pripravljeni podpreti njegov »veliki čudoviti« proračun le v primeru obsežnega krčenja državne porabe. Omenjeni dokument je bil pripravljen 10. aprila v oddelku za proračun in načrtovanje State Departmenta. Svoje mnenje o predlogu mora podati še državni sekretar Marco Rubio. Če bo soglašal, naj bi dokument še ta mesec poslali v obravnavo kongresu.

V kongresu lahko pričakujemo številne pripombe – ne le od demokratov. Že zdaj se pojavljajo opozorila, da bo predlog naletel na močno nasprotovanje, predvsem glede zmanjšanja sredstev za Nato. Trump je že v svojem prvem mandatu znižal ameriški prispevek k skupnemu Natovemu proračunu. Tokrat pa naj bi več kot dve milijardi dolarjev namenil novemu programu z naslovom »Sklad za priložnosti: Najprej Amerika«.