Ankara pripravlja novo ofenzivo na kurdska območja

Dobri dve leti po zadnjem turškem vojaškem vdoru na sever Sirije se Ankara – tudi po lastnih besedah – pripravlja na novo ofenzivo, ki naj bi bila, če bo do nje prišlo, namenjena dokončnemu razbitju ostankov kurdske avtonomije na severu države, ki se že dobro desetletje nahaja v stanju vojne. Ob spremenjenih geostrateških in delno tudi »lokalnih« razmerjih bo morala Turčija za dosego svojih ciljev med drugim krmariti med Moskvo, Washingtonom in Damaskom.