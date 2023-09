Armenske sile v Gorskem Karabahu privolile v razorožitev

V nadaljevanju preberite:

Štiriindvajset ur po začetku azerbajdžanskega bombardiranja Gorskega Karabaha so separatistične oblasti te armenske enklave na ozemlju Azerbajdžana zaradi pomanjkanja mednarodne podpore danes privolile v prekinitev ognja, danes pa bodo z Bakujem začele pogovore o integraciji. V vojaškem posredovanju je bilo ubitih najmanj 200 ljudi, več kot 400 je ranjenih. Kaj je privedlo do zadnjih spopadov in kaj bo sledilo?