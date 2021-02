Bela hiša ponuja Iranu oljčno vejico s pogoji

Iranski pomorski manevri skupaj z rusko mornarico. Foto Wana News Agency Via Reuters

Novi ameriški predsedniktudi na Bližnjem in Srednjem vzhodu radikalno spreminja politiko svojega republikanskega predhodnika. Iranu, ki mu jegrozil, ponuja sodelovanje pri jedrskih pogovorih v tesni navezi z Evropejci.Ni še znano, ali bodo v Teheranu sprejeli ponudbo, saj so doslej pred tem zahtevali končanje ameriških sankcij. Novi ameriški državni sekretarpa je kolegom iz Velike Britanije, Francije in Nemčije sporočil pripravljenost na pridružitev prizadevanjem za obnovo sporazuma iz leta 2015, ki je po razumevanju demokratske Bele hiše dosežek multilateralne ter jih morda uporabljal tudi za razvoj jedrskega orožja.Usoda dogovora je negotova tudi zato, ker bi ga Biden rad razširil na iranske izstrelke ter podporo terorističnim skupinam in sirskemu vladarju, vrniti bi se morali tudi na pogoje pred letom 2019. Ameriška ponudba prihaja le nekaj dni pred iransko odločitvijo za prepoved nenapovedanih mednarodnih inšpekcij. V demokratskem Washingtonu upajo na sodelovanje Kitajske in Rusije, manj jasna so stališča drugih območnih držav kot Izrael in Savdska Arabija. Trump je svojo bližnjevzhodno politiko utemeljil na tesnem sodelovanju s tema državama, Biden pa vsaj doslej ni kazal prevelike želje po približevanju k njima.