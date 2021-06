Beppe Grillo grobo nagnal Giuseppeja Conteja

V nadaljevanju preberite:

Gibanje 5 zvezd, ki je leta 2009 vzniklo iz nič, ko se je usmradila stara italijanska politika, še enkrat išče ravnotežje. Komik Beppe Grillo, ki si je omislil druščino za vladanje in jo organiziral s pomočjo prijateljev, ki so obvladali računalnike, je znova pokazal, da hoče sam odločati v še vedno največji stranki rimskega parlamenta. Grobo in neotesano je nagnal Giuseppeja Conteja, firenškega odvetnika in profesorja, ki si ga je dal pripeljati za predsednika vlade po zadnjih volitvah.