Biden je startal s podaljšanjem Starta

V nadaljevanju preberite:

Kakor je napovedal že v predvolilnem boju, je bil eden od prvih mednarodnih korakov novega ameriškega predsednika Joeja Bidna podaljšanje še zadnjega preživelega sporazuma o omejitvi jedrskega oboroževanja med Rusijo in ZDA. V Moskvi so pozdravili ameriški predlog, za katerega so se doslej tudi sami neuspešno zavzemali. Ruski diplomati v Washingtonu, ki so se jih v času prejšnjega predsednika Donalda Trumpa zaradi škandala o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve vsi po vrsti izogibali, da se ne bi še sami vpletli v »veliko zaroto«, najbrž že dolgo niso bili tako zaposleni.