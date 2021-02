Biden: Kitajski predsednik nima demokratične kosti v telesu

Tesno sodelovanje ruskega in kitajskega predsednika. FOTO: Sputnik Via Reuters

Iranski voditelji bodo morali najprej končati s plemenitenjem urana. FOTO: Afp

Po mnenjukitajski voditeljnima demokratične kosti v telesu, a novi predsednik ZDA kljub temu ne bo nadaljeval z ostro politiko svojega predhodnikado azijske velikanke. V televizijskem intervjuju ob finalu lige NFL ameriškega nogometa je za CBS je ocenil, da konflikt med državama ni neizbežen in tudi ocena o nedemokratičnosti »ni kritika, je le resničnost«.Biden predvideva ekstremno tekmovalnost z državo »zelo bistrega, zelo trdega« kitajskega prvaka, a se bodo ZDA osredotočale na mednarodna pravila. Kitajskega kolega dobro pozna iz številnih srečanj v času delovanja v administracijiin v senatu, a ga še ni poklical, telefon pa je že zavrtel njegov zunanji minister. Po poročilu iz State Departmenta se je zavzel za človekove pravice in demokratične vrednote v Xinjiangu, Tibetu in Hong Kong ter Peking pozval k obsodbi vojaškega udara v Burmi. Tudi državni sekretar se je zavzel za sodelovanje z zavezniki pri obrambi skupnih interesov , na pravilih temelječega mednarodnega sistema in stabilnosti na območju, vključno s Tajvanom.Kitajski predsednik je že v Davosu posvaril pred novo hladno vojno, potem ko je Trump na njegovo državo pritiskal z enostranskimi kazenskimi carinami in ostro obtoževal zaradi začetnega prikrivanja razsežnosti pandemije covida-19. Biden je zdaj prepovedal celo izraz kitajski virus, ki ga je pogosto uporabljal njegov predhodnik, a se mora sam braniti pred obtožbami osebnih in družinskih finančnih interesov v tekmici za prevlado na območju in v svetu. Kot je potrdila predstavnica za tisk, sinše ni zaključil z delovanjem na Kitajskem, pa črprav je po lastnem priznanju v kazenski preiskavi zaradi sumov davčnih utaj. Republikanski senatorji izprašujejo tudi imenovanje nekdanjega partnerja Hunterjevega odvetnika na čelo oddelka za kriminalne preiskave v pravosodnem ministrstvu.Predsednik je v intervjuju raje govoril o upanjih za svojega 51-letnega sina, ki je del javnosti jeseni razburjal s posnetki v omamljenem stanju in s podatki o visokih vsotah za bordele iz pozabljenega osebnega računalnika. V knjigi, ki bo izšla aprila, Hunter Biden sam piše o svoji odvisnosti, zaradi katere so ga leta 2014 odpustili iz vojske. Politične nasprotnike bolj moti, da je po tem pridobil dobro plačane posle v ukrajinskih, kitajskih in drugih podjetjih in verjamejo, da se je to zgodilo le zaradi očeta podpredsednika ZDA. Hunter je bil še kot otrok hudo ranjen v prometni nesreči, v kateri sta umrli mama in sestrica, v odraslosti je za rakom izgubil brata. O veliki žalosti zaradi smrti sinapogosto govori tudi predsednik Biden.V televizijskem intervjuju, katerega odlomke so predvajali vnaprej, je novi predsednik govoril tudi o novi pomoči Američanom zaradi pandemije, verjetnosti, da novi paket ne bo vseboval tudi povišanja zajamčene plače na petnajst dolarjev na uro in »nepredvidljivem« obnašanju Donalda Trumba, zaradi katerega si naj ne bi zaslužil zaupnih varnostnih poročil. Biden je zavrnil tudi končanje sankcij proti Iranu, preden bi ta država prenehala s plemenitenjem urana.