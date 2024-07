Biden se je od ponovne kandidature poslovil tudi iz Ovalne pisarne

Končno ozdravljen covida-19 je demokratski predsednik ZDA Joe Biden iz Ovalne pisarne pred kamerami pojasnil Američanom, zakaj se je odpovedal kandidaturi za ponovni predsedniški mandat. Za predajo bakle podpredsednici Kamali Harris naj bi se odločil zato, da bi »mlajši glasovi« združili državo in rešili demokracijo, pa čeprav verjame, da bi si z dosežki in vizijo Amerike in sveta zaslužil še en mandat. »Amerika je ideja, močnejša od vojske, večja od vsakega oceana, močnejša od vsakega diktatorja,« je dejal.

Da je čas za mlajše glasove, je Biden tudi sinoči dokazal z momljanjem, kakršno je celo privržence presunilo na TV soočenju s ponovnim republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom in po njem. 81-letnik je kljub temu govoril o delu, ki ga še namerava dokončati v preostalih šestih mesecih v Beli hiši. »Čast mojega življenja je bilo služiti kot vaš predsednik v obrambi demokracije, ki je na kocki. Mislim, da je to bolj pomembno od naslova.« V nasprotju z govoricami, da so ga veljaki demokratske stranke prisilili k odpovedi ponovne predsedniške kandidature, je poudaril, da se je za ta korak odločil sam.

Bidna so med nastopom v Ovalni pisarni spremljali otroka in vnuki. FOTO: Jim Watson/Afp

Biden je bil v Ovalni pisarni obkrožen s prvo damo Jill, sinom Hunterjem in hčerko Ashley z možem Howardom Kreinom in vnukinjami Finnegan, Naomi in Maisy ter vnukom Hunterjem, po televizijskem nastopu pa je nagovoril zbrano osebje Bele hiše. Ostareli predsednik se je že v svojem odstopu na omrežju X zavzel za svojo podpredsednico Kamalo Harris kot demokratsko predsedniško kandidatko in je podporo ponovil tudi med televizijskim nastopom.

V znamenju neusmiljene predvolilne kampanje se je kmalu oglasil republikanski predsedniški kandidat Donald Trump z oceno, da je bilo Bidna komaj mogoče razumeti, večji del svojih napadov pa že usmerja na Harrisovo. Na prvem zborovanju po poskusu atentata nase je v severnokarolinskem mestu Charlotte svojo verjetno nasprotnico označil za radikalno zagovornico splava celo po rojstvu otroka ter nekdanjo tožilko San Francisca obtožil, da hoče biti predsednica divjaških zločincev in ilegalnih priseljencev. Sam naj bi bil predsednik Američanov, ki spoštujejo zakon.

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je ostro napadel Bidna in Kamalo Harris. FOTO: Brandon Bell Getty Images Via Afp

Medtem se morajo voditelji ameriških organizacij reda in zakona ter tajnih služb zagovarjati zaradi izjemno pomanjkljivega varovanja nekdanjega predsednika na predvolilnem zborovanju v pensilvanskem Butlerju. Ker se je Trump po streljanju dvajsetletnega Thomasa Matthewa Crooksa le za las izognil smrti, je že odstopila voditeljica službe za varovanje politikov in drugih osebnosti Kim Cheatle, v sredo se je pred kongresom zagovarjal tudi direktor zveznega preiskovalnega urada FBI Christopher Wray. Republikanci Bidnu in Kamali Harris očitajo uveljavljanje načel raznolikosti, pravičnosti in vključevanja v številnih državnih službah z varnostnimi vred, zaradi česar naj bi bila usposobljenost za opravljanje zapovedanih dolžnosti v drugem planu.