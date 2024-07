Cheatle odstopila: Direktorica ameriške tajne službe priznava napako

»Spodletelo nam je. Kot direktorica tajne službe ZDA sprejemam polno odgovornost za morebitne varnostne pomanjkljivosti,« je na zaslišanju na pravosodnem odboru povedala Kimberly Cheatle. Dan po zaslišanju, kjer so jo člani obeh strank pozvali k odstopu, je odstopila s položaja.

Incident, na katerem je naboj 20-letnega strelca Thomasa Brooksa oplazil Trumpovo uho in ubil udeleženca, je razburil ameriške zakonodajalce. Trdijo, da se je nesreča zgodila zaradi varnostnih napak tajne službe, ki je zadolžena za varovanje najvišjih državnih funkcionarjev. Pravosodni odbor predstavniškega doma je prejšnji teden izjavil, da ima dokaze, da tajna služba ni imela ustreznih virov za Trumpov shod, a Kimberly Cheatle očitke republikancev zanika: »Stopnja varnosti, zagotovljena nekdanjemu predsedniku, se je povečala že pred kampanjo in vztrajno narašča z novimi grožnjami,« je dejala. »Naše poslanstvo ni politično. Gre dobesedno za vprašanje življenja in smrti.«

A republikancev s svojim zagovorom ni prepričala. Med zaslišanjem je republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson dejal, da bi morala Cheatlova v dokaz, da »resnično sprejema odgovornost«, odstopiti. K njenemu odstopu sta pozvala tudi predsednik nadzornega odbora James Comer, republikanec, in Jamie Raskin, demokrat, ki je najstarejši član odbora. V izjavi, objavljeni tudi na omrežju X, pravijo, da bi bil njen odstop »prvi korak k ponovni vzpostavitvi zaupanja resnično zaskrbljenega kongresa in ameriškega ljudstva«.

Vse bolj polariziran narod

Predstavnik demokratov Gerry Connolly pa je izrazil skrb nad vse pogostejšimi napadi z orožjem. »Nesprejemljivi incidenti, kot je ta, poudarjajo dejstvo, da smo vse bolj polariziran narod, ki doživlja povečane politične napetosti,« je povedal med zaslišanjem. Danes bo pred pravosodni odbor stopil še direktor FBI Christopher Wray.

Kimberly Cheatle se je tajni službi Združenih držav Amerike pridružila leta 1995. Sodelovala je pri evakuaciji podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja med napadi 11. septembra, v času Obamove administracije pa je bila dodeljena v zaščitni oddelek podpredsednika ZDA, kjer je opravljala naloge namestnice pomočnice direktorja. V letih 2017 in 2018 je postala prva ženska, ki je opravljala funkcijo pomočnice direktorja zaščitne enote, ki je zadolžena za varovanje predsednika Združenih držav Amerike in visokih gostov. Med letoma 2019 in 2022 je Cheatlova opravljala funkcijo višje direktorice za globalno varnost v družbi PepsiCo.

Leta 2021 je predsednik Joe Biden Cheatlejevi podelil nagrado predsedniškega ranga za izjemno uspešnost, avgusta 2022 pa jo je imenoval za direktorico Tajne službe ZDA. Vodenje službe je prevzela po »nekaj burnih mesecih, v katerih se je agencija soočala s kontroverznostmi v zvezi z napadom na Kapitol«. Za CBS News je povedala, da mora agencija »privabiti različne kandidate in dati priložnosti vsem zaposlenim, zlasti ženskam«, ter predstavila svoj cilj, da bo do leta 2030 v agenciji trideset odstotkov zaposlenih žensk.