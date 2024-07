(KOMENTAR) Iskanje ameriške sprave

V nadaljevanju preberite:

Majhno upanje je, da demokratski predsednik Joe Biden ni odstopil zaradi svoje starostne onemoglosti, pa čeprav se ta zdi očitna vsem. Celo svoj odstop od ponovne predsedniške kandidature je naznanil na družbenem omrežju x in ne kot Lyndon Johnson, s katerim ga na ameriški levici radi primerjajo po političnih in socialnih dosežkih, pred televizijskimi kamerami iz Ovalne pisarne. Leta 1968 res ni bilo družbenih omrežij, družbene, politične in gospodarske dileme pa so bile podobno vroče kot zdaj. Boj za večjo žensko, spolno, rasno in drugo enakopravnost v ameriški družbi je zelo pomemben, dokler ne prestopi meja zdravega razuma. Enako velja za zavzemanje za čistejše okolje. Tri leta in pol Bidnove vladavine so Američane do konca ideološko in politično razdelila ter ZDA pripeljala do rekordne draginje in dolga.