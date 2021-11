BiH prizadelo močno neurje, Sarajevo pod vodo

Večji del Bosne in Hercegovine je to noč prizadelo močno neurje. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, hudourniki pa so poplavili več hiš. Med drugim je poplavilo tudi prestolnico Sarajevo, poročata Dnevni Avaz in portal Klix.ba.

Na območju Sarajeva je poplavilo več naselij, številna območja so brez elektrike. Poplavljenih je več cest, ustavljen je javni promet v mestu. Ponekod je višina vode več kot meter, številni avtomobili so popolnoma pod vodo, navaja Klix.ba.

Reki Željeznica in Tilava sta prestopili bregove in zalilo je več hiš v naseljih Otes, Vlakovo, Butmir, Donji Kotorac in drugod. Vas Dragan Selo pri Jablanici zaradi zemeljskega plazu ni dostopna po cesti, zasulo je tudi večje število vozil.

FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Na območju Mostarja se je vodostaj Neretve v samo nekaj urah dvignil za več kot meter, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Obilno deževje je povzročilo več težav tudi drugod po državi. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, hudourniki pa so zalili več hiš. Gmotna škoda je velika, poroča na spletni strani Dnevni Avaz.