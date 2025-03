Bilo je, kot da bi Luna ugriznila Sonce

Ljudje po vsej severni polobli so se dopoldne zbirali, da bi ujeli pogled na delni sončni mrk, to je na položaj, ko se je luna »postavila« med Soncem in Zemljo. Ker trojica ni bila popolnoma poravnana, je bilo, gledano iz Združenega kraljestva, zakritega le 30 do 40 odstotkov Sonca. Naslednji delni sončni mrk, viden iz Združenega kraljestva, bo leta 2090, avgusta 2026 pa bo še en popolni sončni mrk, viden v večjem delu Evrope, vključno z deli Španije.

Že pred današnjim delnim sončnim mrkom so astronomi, kot poroča Guardian, napovedovali, da ga bo mogoče opazovati v delih Združenega kraljestva danes med 10. in 12. uro in v več drugih delih sveta, vključno z zahodno Evropo, Grenlandijo, severozahodno Afriko in severovzhodno Severno Ameriko. Najboljša lokacija za opazovanje v Združenem kraljestvu naj bi bila bolj severozahodno, v delih Severne Irske in Škotske. Delni mrk je bil viden tudi v Sloveniji, a je njegovo opazovanje oviralo oblačno vreme.

Sever Španije v času delnega sončnega mrka 2025. FOTO: Cesar Manso/AFP

»Mrk nikjer ne bo popoln, vendar obstajajo deli Kanade , kjer bo okoli 90-odstoten,« je dejal Jake Foster iz Kraljevega observatorija in dodal: »Torej bo tam zelo impresivno.«

In res je bilo … Robert Massey, namestnik izvršnega direktorja Kraljeve astronomske družbe, iz mesta Lewes v Sussexu dejal: »Tam je res lepa množica ljudi, vsi so zelo navdušeni. Številni nosijo očala za mrk in gledajo skozi teleskope, ki smo jih postavili.«

Opazovalci neba na širokem delu severne poloble so imeli priložnost videti luno, kot da bi ugriznila sonce, ko se je mrk razširil od vzhodne Kanade do Sibirije.

Delni sončni mrk, 29. marec 2025, kot so ga videli v Milanu. FOTO: Piero Cruciatti/ AFP

Imo Bell, astronom iz Kraljevega observatorija Greenwich, je bil ob 11.15 vzhičen: »Nič ni bilo nepričakovanega, a to je kul stvar, vemo, da se to dogaja že zelo dolgo. Zdaj imamo tehnologijo in razumevanje vesolja, da te stvari predvidimo skoraj do sekunde.«

Prvi mrk letos

Ali kot pravi Foster: »Ti mrki, ne glede na to, ali so delni ali popolni, dejansko opazujejo delovanje ure v sončnem sistemu.«

Meteorološki urad je v soboto napovedal, da bodo imeli južni in vzhodni deli Združenega kraljestva najboljše pogoje za opazovanje, z bolj oblačnim nebom na severu in zahodu.

Delni mrk, ki je prvi v tem letu in 17. v tem stoletju, je trajal približno štiri ure od 8.50 do 12.43 po srednjeevropskem času.

Naslednji delni sončni mrk, viden v Združenem kraljestvu, bo avgusta 2026, ko naj bi dosegel 90-odstotno temo.

Vendar pa bo viden kot popolni sončni mrk v večjem delu Evrope, vključno z deli Španije. Naslednji popolni sončni mrk, viden iz Združenega kraljestva, bo leta 2090.