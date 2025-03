Nemški obveščevalci: Rusija v petih letih pripravljena na obsežen spopad z Natom

V nadaljevanju preberite:

Nemški obveščevalci in vojska so poslabšali oceno tveganja za ruski napad na katero od članic zveze Nato. Opozarjajo, da Rusija močno kopiči tako orožje kot povečuje število vojakov. Precej bolj, kot bi to zahtevalo nadaljevanje vojne v Ukrajini. Po oceni iz najnovejše analize tveganja, ki je stara le nekaj tednov, naj bi bila Rusija do konca tega desetletja pripravljena na obsežen konvencionalni spopad z Zahodom. V zadnjih letih so ruski obveščevalci in drugi sodelavci Moskve v Nemčiji tudi močno okrepili svoje aktivnosti.