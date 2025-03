Obremenitev plač se še povečuje

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih tednih naj bi vlada s socialnimi partnerji dosegla dogovor o pokojninskih spremembah. Kaže, da je država odstopila od dodatne obremenitve plač. Vse do prejšnjega tedna je bil na mizi tudi predlog za zvišanje prispevne stopnje. Uradno so ta predlog imenovali izenačitev prispevnih stopenj zaposlenih in delodajalcev. Toda, ali je takšno poimenovanje korektno, predvsem pa, zakaj je izenačitev sporna?

Naredili smo izračun kako dosedanje zviševanje prispevkov vpliva na obdavčitev dela.

Prav tako smo naredili simulacijo, kako bi na obdavčitev dela vplivalo zvišanje stopenj prispevkov za pokojninsko zavarovanje, kot ga je v izhodiščih predlagalo ministrstvo za delo.