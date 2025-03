Bo umetna inteligenca pomenila višje davke?

V nadaljevanju preberite:

ZDA nedvomno ostajajo v ospredju tehnoloških inovacij. Še naprej prevladuje »veličastnih sedem«: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia in Tesla, ki so utrdili ameriško vodstvo v tehnološkem sektorju, medtem ko se druga gospodarstva trudijo iti v korak z njimi.

Evropska unija je odličen primer. Leta 2023 so skupni bruto domači izdatki za raziskave in razvoj v EU – vlad, podjetij, visokošolskih ustanov in nevladnih organizacij – znašali 381 milijard evrov (398 milijard evrov). Če si to številko predstavljamo v perspektivi, je približno enaka 350 milijardam dolarjev, ki naj bi jih sedem vodilnih ameriških tehnoloških podjetij reinvestiralo samo v letu 2024.