Razcvet umetne inteligence na Kitajskem dosega osupljive razsežnosti

Mnogi na Kitajskem verjamejo, da bo cenejša umetna inteligenca odprla vrata inovatorjem za oblikovanje novih aplikacij za to tehnologijo. Ponudniki storitev v oblaku množično vlagajo v podatkovne centre, kar sproža val kapitalskih naložb vzdolž celotne dobavne verige. Kaj bi lahko zaustavilo ta razcvet?

V zadnjih tednih je na stotine velikih kitajskih podjetij, od proizvajalcev avtomobilov in energetskih podjetij v državni lasti do bank in trgovcev s hrano in pijačo, sporočilo, da nameravajo uporabljati tehnologijo podjetja DeepSeek. Nekateri tehnološki velikani, kot je Tencent, jo vključujejo v svoje izdelke, čeprav razvijajo lastne modele. Mestne oblasti v svoje mobilne aplikacije, ki jih prebivalci uporabljajo za osnovne storitve, prav tako vgrajujejo DeepSeekove modele, medtem ko vladni oddelki, bolnišnice in univerze po vsej državi razpravljajo, kako jih uporabiti za »gradnjo partije«, kot se imenujejo dejavnosti, ki krepijo komunistično partijo.

Lokalni borzni analitiki v šali pravijo, da morajo v svoja poročila nekako vključiti DeepSeek, če želijo, da jih sploh kdo prebere. Vlagatelji celo špekulirajo, da bi podjetje lahko samo oživilo nepremičninski trg v mestu Hangzhou, kjer ima DeepSeek sedež.