Zaradi UI se bodo pri banki poslovili od štiri tisoč zaposlenih

DBS, največja banka v jugovzhodni Aziji, namerava v treh letih zmanjšati število pogodbenih in začasnih delovnih mest za približno 4.000, saj umetna inteligenca (UI) prevzema številne naloge, ki so jo prej delali zaposleni.

Odhajajoči izvršni direktor Piyush Gupta je pojasnil, da bo zmanjšanje postopno, prek spontanega odhajanja zaposlenih in poteklih pogodb, ki jih ne bodo podaljšali, medtem ko stalna delovna mesta ne bodo prizadeta, piše britanski BBC.

Trenutno DBS zaposluje okoli 8.000–9.000 pogodbenih in začasnih delavcev, celotno število zaposlenih pa znaša 41.000. Banka že več kot desetletje razvija UI in uporablja več kot 800 modelov za vsaj 350 različnih namenov uporabe.

Letos pričakujejo, da bo ekonomski vpliv teh tehnologij presegel milijardo singapurskih dolarjev (približno dobrih 713 milijonov evrov).

Piyush Gupta je pojasnil, da bo zmanjšanje zaposlenih postopno, prek spontanega odhajanja zaposlenih in poteklih pogodb, ki jih ne bodo podaljšali, medtem ko stalna delovna mesta ne bodo prizadeta FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Hkrati DBS načrtuje ustvariti 1.000 novih delovnih mest, povezanih z UI, vključno z razvojem modelov, analizo podatkov in digitalno transformacijo. S tem želi zmanjšati negativne učinke avtomatizacije ter omogočiti zaposlenim pridobitev novih kompetenc.

Globalni trendi in vpliv UI na zaposlovanje

Podoben trend avtomatizacije je opazen po vsem svetu. Po ocenah ameriškega Bloomberga naj bi globalne banke v naslednjih petih letih zaradi UI skrčile število zaposlenih za do 200.000 delovnih mest. Glavni informacijski direktorji pričakujejo povprečno zmanjšanje delovne sile za 3 odstotke, a poudarjajo, da bo tehnologija predvsem preoblikovala vloge, ne pa jih nujno ukinila.

Teresa Heitsenrether iz JPMorgan Chase je izjavila, da UI predvsem dopolnjuje delovna mesta, kar povečuje produktivnost in učinkovitost. Kljub temu Mednarodni denarni sklad (IMF) opozarja, da bo UI do leta 2024 vplivala na 40 odstotkov vseh delovnih mest po svetu, pri čemer bodo ponavljajoča in nizkokvalificirana dela najbolj izpostavljena avtomatizaciji, kar lahko poglobi neenakost, piše BBC.

Prihodnost delovnih mest in prilagoditve

Guverner Banke Anglije Andrew Bailey verjame, da UI ne bo množično uničevala delovnih mest, temveč bo ljudem omogočila, da se prilagodijo novim tehnologijam in izboljšajo produktivnost. Banke, ki bodo uspešno integrirale UI in vlagale v razvoj novih kompetenc zaposlenih, bodo imele konkurenčno prednost.

DBS načrtuje ustvariti 1.000 novih delovnih mest, povezanih z UI, vključno z razvojem modelov, analizo podatkov in digitalno transformacijo. FOTO: Danish Siddiqui/Reuters

Zato bodo podjetja morala vlagati v izobraževanje in usposabljanje, da bo delovna sila pripravljena na spremembe. DBS je s svojim proaktivnim pristopom pokazal, da je možno uravnotežiti avtomatizacijo in ustvarjanje novih delovnih priložnosti ter tako ohraniti stabilnost na trgu dela.