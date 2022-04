Boj za leve volivce na poti v Elizejsko palačo

V nadaljevanju preberite:

Prvi krog predsedniških volitev v Franciji je mimo, kakor pred petimi leti se za Elizejsko palačo spet potegujeta Emmanuel Macron in Marine Le Pen. V drugem krogu 24. aprila se bo odločilno pokazalo, kako globoko in množično so Francozi prežeti s skrajnimi sentimenti oziroma koliko jih kljub težkim časom, ki se napovedujejo, bolj zanima ideja napredne in kolikor toliko odprte družbe. Bo številne leve volivce na svojo stran socialno pridobila desničarska populistka, zato ker se osredotoča na kupno moč, ali jih bo prvenstveno kulturno in moralno, a tudi s socialnimi poudarki bolj prepričal sedanji predsednik? Bo šla Francija naprej ali nazaj v nove čase? Kako kaže?