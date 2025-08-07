Bolsonaro v hišnem priporu, Lula ne popušča Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Bolsonarovi podporniki so v nedeljo zahtevali svobodo za svojega voditelja, bilo je tudi napeto, vendar večji neredi niso izbruhnili. Vrhovni sodnik Alexandre Moraes, eden najmočnejših Bolsonarovih političnih nasprotnikov, ne popušča. Bolsonaro mora po njegovem odgovarjati za poskus državnega udara po svojem porazu na zadnjih predsedniških volitvah leta 2022. Po vzoru svojega idola Trumpa je Bolsonaro takrat uprizoril napad svojih privržencev na vladne ustanove, ker pa se mu ni pridružila vojska, kakor je pričakoval, je napad spodletel. Oblast je nato prevzel zmagovalec Luiz Inácio Lula da Silva, ki je bil kot nekdanji dvakratni predsednik tudi nekaj časa v zaporu zaradi korupcije.