  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Bolsonaro v hišnem priporu, Lula ne popušča Trumpu

    Medtem ko južnoameriška država od Washingtona zahteva spoštovanje, se na ulicah vrstijo množični protesti.
    Protestniki so se pred dnevi zbrali tudi pred veleposlaništvom ZDA v brazilskem glavnem mestu, opremljeni z maskami nekdanjega predsednika Bolsonara in njegovega ameriškega zaveznika Trumpa. FOTO: Mateus Bonomi/Reuters
    Galerija
    Protestniki so se pred dnevi zbrali tudi pred veleposlaništvom ZDA v brazilskem glavnem mestu, opremljeni z maskami nekdanjega predsednika Bolsonara in njegovega ameriškega zaveznika Trumpa. FOTO: Mateus Bonomi/Reuters
    Tone Hočevar
    7. 8. 2025 | 05:00
    5:02
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Bolsonarovi podporniki so v nedeljo zahtevali svobodo za svojega voditelja, bilo je tudi napeto, vendar večji neredi niso izbruhnili. Vrhovni sodnik Alexandre Moraes, eden najmočnejših Bolsonarovih političnih nasprotnikov, ne popušča. Bolsonaro mora po njegovem odgovarjati za poskus državnega udara po svojem porazu na zadnjih predsedniških volitvah leta 2022. Po vzoru svojega idola Trumpa je Bolsonaro takrat uprizoril napad svojih privržencev na vladne ustanove, ker pa se mu ni pridružila vojska, kakor je pričakoval, je napad spodletel. Oblast je nato prevzel zmagovalec Luiz Inácio Lula da Silva, ki je bil kot nekdanji dvakratni predsednik tudi nekaj časa v zaporu zaradi korupcije.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Carine in Jair Bolsonar, Trumpov najbolj zvesti lakaj na jugu celine

    Bogata Brazilija iz ZDA več uvozi kot tja izvozi, predsednik je lahko samozavesten.
    Tone Hočevar 12. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Trumpov najzvestejši oproda gre pred sodnike

    Jair Bolsonaro obtožen poskusa državnega udara in vrste kaznivih dejanj, tudi poskusa umora.
    Tone Hočevar 27. 3. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nikaragva

    Ortega v vojni s cerkvijo, zdaj še z Brazilijo

    Režim Ortega-Murillo je aretiral še ducat duhovnikov, zdaj pa za kazen izgnal še brazilskega veleposlanika.
    Tone Hočevar 10. 8. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ministrova domnevna črna gradnja

    Oblast naj odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš.
    Nina Granda 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

    Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu ...
    Simona Bandur 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    BrazilijaLuiz Inácio Lula da SilvaJair BolsonaroZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump se je pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim, želi si konca vojne

    Natančnega datuma srečanja Trumpa in Putina še ni, vendar bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden. Witkoff je s Putinom dosegel pomemben napredek, trdi Trump.
    7. 8. 2025 | 06:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Razstave po Evropi

    Yoko Ono v Berlinu in Tillmans v Parizu

    Osem odmevnih postavitev, ki bodo v prihodnjih mesecih pestrile dogajanje evropskih mest – od slovečih do prezrtih umetnic in umetnikov.
    Pia Prezelj 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Računalniške simulacije kot virtualni mikroskop

    Anže Hubman izvaja računalniške simulacije nastajanja beljakovinskih kapljic v celicah.
    Saša Senica 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Katastrofa v Gazi

    EU še ni sprejela niti simboličnih sankcij proti Izraelu

    V EU so upali, da se bo položaj za ljudi v Gazi lahko izboljšal z julijskim humanitarnim sporazumom z Izraelom, ki naj bi zagotovil širši dostop do pomoči.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Računalniške simulacije kot virtualni mikroskop

    Anže Hubman izvaja računalniške simulacije nastajanja beljakovinskih kapljic v celicah.
    Saša Senica 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Katastrofa v Gazi

    EU še ni sprejela niti simboličnih sankcij proti Izraelu

    V EU so upali, da se bo položaj za ljudi v Gazi lahko izboljšal z julijskim humanitarnim sporazumom z Izraelom, ki naj bi zagotovil širši dostop do pomoči.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V omrežje priključene naprave brez soglasja imajo lahko tragične posledice

    Evropska unija, z njo pa tudi Slovenija, si je zadala cilj zelenega prehoda na obnovljive vire energije in s tem tudi zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv.
    Promo Delo 30. 7. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo