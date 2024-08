Ortega v vojni s cerkvijo, zdaj še z Brazilijo

V nadaljevanju preberite:

Prve dni avgusta je v Rim pribežalo še sedem katoliških duhovnikov iz Nikaragve. Tako imenovana sopredsednika države, zakonca Daniel Ortega in Rosario Murillo, jih po aretaciji preprosto naložita na letalo in izženeta. Od leta 2018, ko se je začel srdit boj proti oporečnikom in hkrati lov na duhovnike, so v Nikaragvi zaprli in prepovedali 419 katoliških in protestantskih organizacij. Začelo se je z aretacijo škofa Matagalpe in Estelíja Rolanda Álvareza, ki je podprl upor kmetov zaradi vladnih poslov z rudniki. Álvarez je šele letos dočakal izgon v Rim.