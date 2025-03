Trumpov najzvestejši oproda gre pred sodnike

V nadaljevanju preberite:

Največja in najbogatejša latinskoameriška država Brazilija je spet nemirna, negotova in pretresena zaradi razsodbe vrhovnega sodišča, da se lahko začne proces proti nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru. Očitajo mu, da je hotel izvesti državni udar, pa mu je spodletelo. Čaka ga lahko tudi do 40 let zapora.

Bolsonaro velja za najmočnejšega in najzvestejšega privrženca ameriškega predsednika Trumpa, hujši je trenutno samo argentinski populist Milei. Zato bo imel sodni proces tudi mednarodne, ne samo brazilske razsežnosti.