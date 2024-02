Bombardiranje »varnega območja«

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je v noči z nedelje na ponedeljek začela ofenzivo na mesto Rafa na jugu Gaze, kamor se je v zadnjih štirih mesecih pred izraelskimi napadi zateklo več kot milijon ljudi. V prvem valu izraelskih letalskih napadov je bilo ubitih najmanj sto ljudi, mnogi so še vedno ujeti pod ruševinami. Med ljudmi, ki so se zatekli v mesto ob egiptovski meji, vladata panika in smrtni strah. Izraelske oblasti namreč še naprej v celoti ignorirajo pozive mednarodne skupnosti, naj zaustavijo svojo »vojaško operacijo« v Rafi.