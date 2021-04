Borisov po volitvah predlaga oblikovanje ekspertne vlade

Čeprav bo doslej vladajoča konservativno populistična stranka GERB premierja Bojka Borisova po nedeljskih parlamentarnih volitvah ostala najmočnejša stranka v Bolgariji, pa bo, sodeč po izidih vzporednih volitev in prvih uradnih rezultatih, le stežka sestavila vladno koalicijo. Borisov je zato že predlagal oblikovanje vlade strokovnjakov.



Kot kažejo vzporedne volitve, ki jih je opravil inštitut za javnomnenjske raziskave Gallup International, bo stranki GERB pripadlo okoli 25 odstotkov vseh glasov, kar je devet odstotkov manj kot na volitvah leta 2017. V 240-članski parlament se bo verjetno uspelo prebiti skupno kar sedmim strankam, kar pomeni, da bo ta zelo razdrobljen.



Volilna udeležba je bila po ocenah Gallupa okoli 48-odstotna, relativno nizka, a vendarle višja od pričakovane. Uradni izidi po preštetju vseh glasov bodo predvidoma znani v prihodnjih dneh, morda šele v četrtek.

Izstopa predvsem uspeh t. i. protestnih strank, ki so si ime ustvarile ob lanskih velikih protivladnih protestih.



Drugo mesto se tokrat nasmiha populistični stranki Obstaja takšen narod (ITN) priljubljenega televizijskega voditelja Slavija Trifonova, ki je oster kritik vlade. Vzporedne volitve ji napovedujejo dobrih 17, prvi uradni izidi po 42 odstotkih preštetih glasov pa kar 19 odstotkov glasov. Sledijo ji opozicijski socialisti BSP z med 15 in 17 odstotki glasov.



Četrto mesto se nasmiha desni opozicijski Demokratski Bolgariji z okoli 11-odstotno podporo, medtem ko naj bi bila sredinska stranka turške manjšine Gibanje za pravice in svoboščine (MRF) oziroma v bolgarščini DPS - ta je od padca komunizma praviloma zasedala tretje mesto in bila nato jeziček na tehtnici pri oblikovanju vlade - tokrat šele peta z okoli devetimi odstotki.



Tu sta še leva opozicijska stranka Vstanimo! Mafija ven!, ki je blizu bolgarskemu predsedniku Rumenu Radevu, ostremu kritiku Borisova, in nacionalistična stranka VMRO, dosedanja koalicijska partnerica GERB. Slednja se sicer sodeč po dosedanjih izidih z okoli štirimi odstotki še bori za dejanski preboj v parlament.



Tuje tiskovne agencije, med drugim Reuters in francoska AFP, se strinjajo, da bo oblikovanje nove koalicije težavno in da se bo Borisov stežka obdržal na oblasti. Ta je sicer ponoči že predlagal oblikovanje ekspertne vlade. »Predlagam mir. Uporabimo strokovnjake in prevzemimo odgovornost do decembra za spopad s pandemijo, tako da se bodo lahko stvari spet obrnile na bolje,« je dejal. Katere strokovnjake točno vidi v novem kabinetu, sicer ni pojasnil.



Protestnim strankam, ki so v nedeljo skupaj pobrale velik delež glasov, je premier v video posnetku, objavljenem na facebooku, še sporočil, da jim samim ne bo uspelo in da je bolje, da »se združimo«. Očital jim je, da nimajo ne znanja in ne kadrov za učinkovit boj s pandemijo covida-19 ter da se morajo še veliko naučiti, medtem ko imajo oni sami »ogromen potencial«.



Trifonov, ki je trenutno zaradi simptomov covida-19 v samoizolaciji, je medtem privržencem v nedeljo zvečer sporočil: »Kar ste naredili danes, je pomembno! Danes ste zmagovalci! Zahtevali ste oblast in sprememba je neizbežna.« Vodja MRF Mustafa Karadaja je po drugi strani priznal, da »so bolgarski volivci izbrali spremembo« ter na vprašanja o morebitnih povolilnih koalicijah ni želel odgovarjati. Predsednik Radev pa je ocenil, da so bile tokratne volitve »korak naprej k vrnitvi normalnosti«.



Ognjan Minčev, direktor bolgarskega Inštituta za mednarodne raziskave, je za AFP ocenil, da takšne politične razdrobljenosti v Bolgariji v zadnjih 30 letih še ni bilo ter da bo doseganje kompromisa o novi vladi zelo težko. Tudi če bodo koalicijska pogajanja uspešna, napoveduje, da nova vlada ne bo trajala več kot leto dni.

