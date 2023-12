Britansko ladjo v Rdečem morju zadela raketa

Ladjo v lasti Velike Britanije, ki sicer pljuje pod zastavo Bahamov, je med plovbo v Rdečem morju zadela raketa, je danes sporočilo britansko podjetje za pomorsko varnost Ambrey. Britanska nadzorna agencija za pomorsko trgovino (UKMTO) pa je sporočila, da je prejela poročila o aktivnosti brezpilotnih letal v regiji.

Britansko plovilo, ki je bilo na poti iz ZDA v Singapur, je raketa zadela približno 35 navtičnih milj od zahodne jemenske obale. »Plovilo je oddajalo klice na pomoč v zvezi s piratstvom/raketnim napadom,« je dodalo podjetje Ambrey.

Ob tem je pojasnilo, da je plovilo povezano z Danom Davidom Ungarjem, britanskim državljanom, ki je v glavnem britanskem imeniku podjetij naveden kot izraelski rezident, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Agencija UKMTO, ki jo vodi britanska mornarica, o raketnem napadu za zdaj ni poročala. Sporočila je le, da je prejela poročila o »aktivnosti brezpilotnih letal, vključno z morebitno eksplozijo, ki izvira iz smeri Jemna«. Plovilom na območju je svetovala, naj bodo previdna.

Do incidenta prihaja v času povečanih napetostih v Rdečem morju, predvsem zaradi vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Konec novembra so jemenski hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, v Rdečem morju zajeli z Izraelom povezano tovorno ladjo Galaxy Leader.