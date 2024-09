Bruselj bo 200 milijonov evrov kazni odštel od evropskih sredstev

Ker Madžarska ni plačala 200 milijonov evrov kazni zaradi kršenja azilne zakonodaje, ki ji jo je naložilo Sodišče EU, namerava evropska komisija ta denar odšteti od evropskih sredstev, ki bi jih morala dobiti Budimpešta. Podrobnosti glede izvedbe postopka pa še proučujejo, so pojasnili danes v Bruslju.

Tiskovni predstavnik evropske komisije je potrdil, da je pretekel rok za plačilo 200 milijonov evrov kazni, ki jo je junija določilo Sodišče EU. Zato se bo začel t. i. izravnalni postopek. »Zdaj bomo 200 milijonov evrov odšteli od prihodnjih plačil iz proračuna EU Madžarski,« je pojasnil.

Sodišče EU je junija Madžarski naložilo kazen več kot 200 milijonov evrov in še po milijon evrov za vsak dan zamude zaradi neizvršitve sodbe sodišča iz leta 2020 na področju azilne politike. Predstavnik komisije je danes zagotovil, da so Madžarsko pozvali k plačilu kazni.

Evropska komisija se je na sodišče obrnila, ker je ocenila, da Madžarska ne izpolnjuje sodbe iz leta 2020, ko je Sodišče EU ugotovilo, da Madžarska ni spoštovala pravil prava Unije, med drugim na področju postopkov v zvezi s priznanjem mednarodne zaščite in vračanjem državljanov tretjih držav.

Šlo je zlasti za omejevanje dostopa do postopka mednarodne zaščite, nezakonito pridržanje prosilcev za azil na tranzitnih območjih in kršitev njihove pravice, da ostanejo na Madžarskem do sprejetja dokončne odločbe.

Vodja kabineta madžarskega premiera Gergely Gulyás je konec avgusta zagrozil Bruslju, da bi lahko Madžarska migrantom, ki bodo vstopili v državo, na meji ponudila možnost, da jih brezplačno prepelje v Bruselj, kjer naj bi se nato prosilci za azil z evropsko komisijo sami pogajali o svoji oskrbi.

Pri komisiji so v odzivu na grožnje ocenili, da bi tovrstno pošiljanje migrantov v Bruselj pomenilo kršitev prava EU, in dodali, da bodo v zvezi s tem uporabili vse razpoložljive pristojnosti.