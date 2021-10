Bruselj o reformah, Sarajevo pa o vojni in miru

V kolumni preberite:

Kmalu po tem, ko je Evropska unija državam Zahodnega Balkana znova pomahala s korenčkom v obliki milijard za naložbe in obljub o nadaljevanju širitve, so jim ta teden zažugali s palico v obliki poročila o napredku na evropski poti. V Bosni in Hercegovini pa se zdi, da je malokomu mar, s čim maha Bruselj, preveč so zasedeni z grožnjami o odcepitvi Srbov in vprašanjem, ali jim bo uspelo ohraniti mir.