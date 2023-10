Bruselj znova v stanju šoka

V nadaljevanju preberite:

Drama v Bruslju se je končala zjutraj. Okoli 8. ure je priča obvestila policijo, da je osumljenec, ki se je oklical za pripadnika Islamske države, v baru v bruseljski četrti Schaerbeek. Med policijsko intervencijo je bil ustreljen. Prepeljan je bil v bolnišnico, kjer so potrdili njegovo smrt.

Čeprav so napadalca nevtralizirali, je bilo v Bruslju čez dan čutiti veliko nervoze. Institucije EU so bile zaprte, uslužbenci so delali od doma. Do pozno popoldne je v mestu veljala najvišja, četrta stopnja teroristične grožnje. Velike postaje podzemne železnice, kot je Schuman sredi evropske četrti, kjer je običajno vrvež, so bolj ali manj samevale.

To, da je za žrtve izbral Švede, kaže, da njegovo dejanje ni nujno povezano z vojno na Bližnjem vzhodu. Dogajanje na Švedskem je v zadnjih mesecih večkrat ogorčilo muslimanski svet, saj so posamezniki sežigali Koran.