Cepilni centri se zapirajo, tli spor o cepljenju otrok

Nemčija zapira še zadnje posebne cepilne centre, ki jih je postavila, da bi čim hitreje cepili čim več prebivalcev. Cepljenje bo odslej potekalo v ambulantah pri osebnih zdravnikih. Se pa na obzorju že slika nov spor med stroko in politiko glede cepljenja otrok starih med 5 in 11 let. V stalni komisiji za cepljenje opozarjajo pred političnimi pritiski.