Četrtina Francozov oddala svoj glas za svojega favorita

Francozi se – potem ko so se naposlušali predvolilnih parol – soočajo s ključnim vprašanjem, kdo od dvanajsterice predsedniških kandidatov bi jih lahko najbolje popeljal v prihodnost. Dobro kaže sedanjemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki so ga, kakor še koga, polna usta golizma in s tem fantazem o dobrih starih časih.

Potem ko je že kazalo celo na prepričljivo zmago Macrona, se je v zadnjih dneh razlika med njim in skrajno desničarko Marine Le Pen precej zmanjšala. Glede na napovedi instituta Ifop, objavljene v petek, lahko sedanji predsednik v prvem krogu računa na 26 odstotkov glasov, izzivalka pa na 24 odstotkov, odločitev o tem, kdo bo prihodnjih pet let v Elizejski palači, pa bo padla v drugem krogu 24. aprila.

Za predsedniški položaj se sicer poteguje 12 kandidatov, nekaj možnosti za uvrstitev v drugi krog ima le še skrajni levičar Jean-Luc Melenchon, ki ga podpira okoli 18 odstotkov volivcev. Ostali kandidati naj bi dobili manj kot deset odstotkov glasov.

Na volitve je vabljenih okoli 48,7 milijona volilnih upravičencev. FOTO: Charly Triballeau/Afp

Nižja volilna udeležba

V današnjem prvem krogu predsedniških volitev v Franciji je do poldneva prišlo na volišča oddat svoj glas 25,5 odstotka volilnih upravičencev, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve. Volilna udeležba je nižja kot na volitvah leta 2017, ko je do poldneva po navedbah francoske tiskovne agencije AFP znašala 28,5 odstotka.

Na volitve je vabljenih okoli 48,7 milijona volilnih upravičencev.

Izidi vzporednih volitev okoli 20. ure

Kampanja je potekala v senci vojne v Ukrajini ter skrbi zaradi naraščanja cen hrane in energentov. V zadnjih dneh se je zaostril spopad med kandidatoma z največ podpore, Macron je Le Penovo obtožil, da laže, njen program pa je označil za rasističnega.

Ker je za zmago potrebna absolutna večina, bo zmagovalec znan šele po drugem krogu čez dva tedna. Danes bodo volišča odprta do 19. ure oziroma v večjih mestih do 20. ure. Tedaj bodo objavili tudi izide vzporednih volitev.