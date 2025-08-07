Čezatlantsko pokopališče mednarodnih trgovinskih pravil

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so v Bruslju zatrjevali, da trgovinska kupčija Ursule von der Leyen z Donaldom Trumpom prinaša predvidljivost v nestabilnih časih, je negotovosti na začetku izvajanja novega carinskega režima še vedno veliko. Tudi zato, ker predsednik ZDA že žuga s 35-odstotnimi carinami, če EU ne bi uresničila napovedanih naložb v višini 600 milijard dolarjev.

Bruselj je tarča številnih kritik, češ da je v pogajanjih z Washingtonom preveč popustil. EU bo odpravila že tako nizke carine na industrijske izdelke, bolj se bodo odprla vrata za ameriške ribje proizvode, razširjen bo tudi dostop na trg za neobčutljive ameriške kmetijske izdelke, kot je soja.