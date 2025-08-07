Gospodarska kapitulacija Evrope

V nadaljevanju preberite:

Ko sta si ameriški predsednik Donald Trump in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo v Trumpovem škotskem letovišču za golf stisnila roko, nista samo napovedala novega trgovinskega sporazuma, ampak sta formalizirala gospodarsko in ideološko kapitulacijo Evrope. Evropska unija je s soglasjem o 15-odstotnih carinah na večino izvoza v Združene države kapitulirala pred Trumpovim pogledom na svet z ničelno vsoto. S tem je opustila načela multilateralizma, ki so dolgo vodila svetovno trgovino.