»Čudež na Matajurju«: pohodnik po padcu sedem dni brez hrane in vode

Italijanski reševalci so v soboto na gori Matajur rešili pohodnika, ki je po padcu brez hrane in vode preživel sedem dni. 31-letnik je bil ob padcu v razpoko le lažje poškodovan, a je ob zdrsu izgubil nahrbtnik z mobilnim telefonom, vodo in drugo opremo, sam pa se ni mogel rešiti.

Moški je sedem dni preživel le z vodo, ki se je k njemu stekala po neurju. Po uspešni reševalni akciji je za časnik Corriere della Sera povedal, da se počuti dobro in da ni poškodovan. Gasilci so na twitterju objavili njegovo fotografijo, na kateri sedi v helikopterju z dvignjenimi palci.

Reševalne sile so z droni in helikopterji v preteklih dneh večkrat preletele območje, kjer naj bi pohodnik izginil, a ga zaradi rastlinja niso opazili. Moški je sprva pohod načrtoval s prijateljem, ki pa je pot v zadnjem trenutku odpovedal, zato se je v gore odpravil sam. Mati rešenega je dejala, da gre za »čudež«, na katerega družina po toliko dneh ni več upala računati.