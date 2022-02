»Da ne bo pomote, ZDA bodo branile vsako ped Natovega ozemlja!«

Ameriški predsednik Joe Biden se je danes obrnil neposredno na državljane Rusije in jih posvaril pred »krvavo, uničujočo« vojno proti Ukrajini. »ZDA in Nato niso grožnje Rusiji, ne ciljamo na ruske ljudi, nočemo destabilizirati Rusije. Državljanom Rusije: niste naši sovražniki!«

Izrazil je nejevero, da bi si ruski državljani želeli vojne proti državi, s katero jih družijo globoke vezi kot družinska zgodovina in kultura. Ocenil je, da je napad še vedno »izrazito« možen, saj še niso mogli potrditi umika ruske vojske iz bližine ukrajinskih meja. Ruska vojska je po prepričanju demokratskega prvaka še vedno v grozečem položaju, a meni, da je treba dati vsako priložnost diplomaciji.

ZDA ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ponujajo diplomacijo, v porimeru napada na Ukrajino pa odločne odgovore. FOTO: Sputnik Via Reuters

Biden je hkrati obljubil, da ne bo žrtvovanja temeljnih načel, med njimi pravice vsake države do določitve lastnih meja. Zagotovil je tudi, da bodo ZDA branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, napad na eno članico napad na vse: »Peti člen je svet!« Zato je v nekatere vzhodnoevropske članice tudi poslal dodatne ameriške vojake, z vojaškimi vajami z zavezniki in partnerji bodo povečali njihovo obrambno pripravljenost. »Če bo Rusija napadla, bomo z dodatnimi koraki okrepili našo navzočnost v Natu!«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne more računati na pomoč ameriške vojske, zato pa na vojaško opremo in obveščevalne podatke. FOTO: Sergei Supinsky/Afp

Ameriški predsednik pa je ponovil tudi, da se ameriški vojaki ne bodo bojevali v Ukrajini, tej državi so zagotovili vojaško opremo za lastno obrambo. »Zagotovili smo urjenje, nasvete in obveščevalne podatke.« V primeru ruskega napada na Ukrajino vidi tudi težave doma, a po njegovem mnenju Američani razumejo, da je obramba demokracije in svobode prava stvar, ki združuje tako demokrate kot republikance. Že zdaj sprejema ukrepe za zmanjšanje pritiska na cene energije.

»Ne iščemo direktne konfrontacije z Rusijo, a sem bil jasen, če bo Rusija ciljala Američane v Ukrajini, bomo odgovorili z vso silo!« Pripravljeni so odgovoriti tudi, če bo Rusija ZDA ali njene zaveznike napadla asimetrično, na primer s kibernetskimi napadi na podjetja ali kritično infrastrukturo. Rusijo je pozval, naj v dobro skupne prihodnostim izbere demokracijo.