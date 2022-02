Vzhodno krilo Nata bo bolj utrjeno

V nadaljevanju preberite:

V Natu še ne vidijo umirjanja napetosti na terenu. Tudi če se bodo napetosti, povezane s kopičenjem ruskih sil ob meji z Ukrajino, zmanjšale, bo kriza imela dolgoročne posledice na varnostno arhitekturo v Evropi in držo Natovega vzhodnega krila. To je eno od sporočil z vrha zavezništva pred zasedanjem Natovih obrambnih ministrov jutri in v četrtek. Politika interesnih sfer je nevarna zlasti za manjše države. Edinstvena taktika objavljanja obveščevalnih informacij med krizo.